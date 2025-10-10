Tekst: Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i NKK og Christine Olsen, grunnlegger og styreleder i Dyrebar Omsorg.

Et bånd som helbreder

Mennesker og hunder har levd side om side i tusenvis av år. Men først de siste tiårene har vitenskapen virkelig begynt å dokumentere de helsefremmende effektene av dette samlivet. Studier fra blant annet Universitetet i Uppsala og Oxford viser at samvær med hund kan redusere nivået av stresshormonet kortisol, samtidig som det øker produksjonen av oxytocin – et hormon som fremmer følelsen av tillit og tilknytning.

For mange er hunden en grunn til å stå opp om morgenen, en rutine i hverdagen og en konstant kilde til ubetinget kjærlighet. Hunder dømmer ikke, de stiller ikke krav – de bare er.

Motgift til ensomhet

Ensomhet er en stille epidemi i Norge, og over én million mennesker lever alene. Her spiller hunden en stor rolle. Den gir ikke bare selskap, men fungerer også som en sosial katalysator. En tur i parken kan føre til samtaler med fremmede, nye vennskap og en følelse av tilhørighet.

Undersøkelser bekrefter dette. Hele 90 prosent av norske hundeeiere mener hunden har en positiv innvirkning på livet deres, viser en studie fra Norsk Kennel Klub (2025). Mange forteller at hunden hjelper dem å mestre hverdagsutfordringer, gir trygghet og reduserer symptomer på angst og depresjon.

Å ha hund innebærer ansvar, men også store muligheter. Fysisk aktivitet, frisk luft og daglig kontakt med naturen følger naturlig med hundehold, og er i seg selv viktige for både fysisk og psykisk helse. I tillegg gir hunden en følelse av mening: den trenger deg, og du trenger den.

Vi må tenke bredere om hvordan hunder kan brukes i psykisk helsearbeid. Ikke alle kan eie sin egen hund eller ha heltidsansvar for en hund, men de aller fleste vil kunne ha glede og nytte av samvær med hund. Den gleden og nytten kan vi bidra til gjennom gode samarbeid og smart tilrettelegging.

Et samfunnsansvar

I lys av de dokumenterte effektene bør vi spørre oss: hvordan vi bedre kan bruke hundenes egenskaper i fellesskapet? Kan vi tilrettelegge for godkjente dyreassisterte tiltak i studentboliger, omsorgsboliger og på arbeidsplasser? Kan NAV støtte hundehold som del av rehabilitering? Og kan vi skape flere besøksordninger, terapihunder i skolen eller samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunale tjenester?

Hunden kan ikke erstatte profesjonell hjelp, men den kan være et verdifullt supplement – en uformell, lavterskel støtte som gjør oss mer robuste i møte med livets utfordringer.

En investering vi ikke har råd til å overse

Psykisk helse er ikke bare et individuelt ansvar, men et felles anliggende. Når vi vet hvor mye en hund kan bety for enkeltmennesker, bør vi anerkjenne den som en ressurs i beredskapsarbeidet. En logrende hale kan ikke løse alt – men den kan åpne dører, bygge broer og gi mennesker styrke til å stå i det vanskelige.

Å investere i hundens plass i samfunnet er å investere i menneskets psykiske helse. Det er en investering vi ikke har råd til å overse.