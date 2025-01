Medisinering, doping og andre metoder som påvirker atferd, eksteriør eller prestasjon har både dyrevelferdsmessige og etiske aspekter, samt mulige avlsmessige konsekvenser. Norsk Kennel Klub (NKK) ønsker å arbeide for økt bevissthet rundt disse problemstillingene i hundesporten, for å kunne medvirke til god dyrevelferd og rettferdig konkurranse.

Det er forbudt å fremføre til start/bedømmelse en hund som er syk eller skadet på en måte som kan påvirke prestasjonen eller sette hundens velferd i fare. Forbudet gjelder enten hunden mottar en behandling som bedrer symptomer eller forkorter helings-/tilfriskningstid, eller er ubehandlet, men likevel syk/skadet. Det er eiers og førers ansvar at hunden er fysisk og psykisk skikket til å delta i den gjeldende konkurransen. Dette er også regulert i «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser».

Antidopingreglement

NKK har et omfattende antidopingreglement. Det omfatter alle hunder som skal delta i konkurranse, også utstilling. I tillegget til reglementet er det også listet opp hvilke medikamenter og virkestoffer som rammes av dopingbestemmelsene, og hvor lang karenstid disse har.

Noen finner dette dokumentet litt vanskelig forståelig, så her kommer noen klargjøringer. Følgende omfattes av dopingbestemmelsene:

Antibiotika

Betennelsesdempende

Smertestillende

Hormonpreparater

Det siste punktet omfatter også kjemisk kastrering, noe mange ikke er klar over. En hannhund som er kjemisk kastrert, kan ha svært små, unormale testikler. Dette er lett å oppdage i en utstillingsring, hvor det foretas testikkelkontroll av alle hannhunder. Men dette skjer sjelden på prøve, så mange prøvedeltakere har ikke vært klar over det.

Smertestillende vil ofte være aktuelt å bruke på en hund som halter eller på annen måte beveger seg unormalt, og kan være nødvendig for at hunden skal leve et godt liv til daglig. Men den kan altså ikke delta på utstilling/prøve mens den går på slike medikamenter.

Alle injeksjoner unntatt vaksiner

Antibiotika og betennelsesdempende medikamenter er oftest brukt i forbindelse med infeksjoner og betennelser. Selv om hunden er i sluttfasen av behandlingen og fremstår frisk og normal, er det ikke tillatt å delta før behandlingen er avsluttet og karenstiden er over.

Også andre medikamentgrupper omfattes av dopingbestemmelsene, men de overnevnte er de vanligste. Det finnes også listet opp en rekke behandlinger og medikamenter som betegnes som «absolutt forbudte substanser og behandlingsmetoder», som bl.a. omfatter anabole steroider og narkotiske stoffer.

Alle injeksjoner, hvor ikke medikamentet spesifikt står listet i reglementet med lengre karenstid, har en karenstid på 96 timer. Det innebærer at en hund som har fått et beroligende middel, f.eks. i forbindelse med HD-undersøkelse, omfattes av denne karenstiden.

Noe mange ikke er klar over, er at fysikalsk behandling som f.eks. akupunktur og kiropraktikk eller andre fysikalske metoder, inkludert laser og ultralyd, også omfattes av antidopingbestemmelsene, og at det er pålagt med karenstid også etter slik behandling.

Hvordan sikre seg?

I utgangspunktet er det viktig å være bevisst på at reglementet finnes, og sette seg inn i det etter beste evne. Har man en hund som mottar medikamentell behandling og man samtidig har planer om deltagelse i konkurranser eller aktiviteter bør man opplyse om dette til behandlende veterinær, da det kan ha innvirkning på valg av medikament og varighet av behandlingen.

Brudd på antidopingreglementet vil kunne medføre tap av oppnådde resultater, og saker vil oversendes NKK for eventuelt ileggelse av disiplinærreaksjoner, som tap av premier, aktivitetsnekt etc. I tilfeller der arrangør eller veterinær mistenker brudd på offentlig lovverk, vil forholdet anmeldes til aktuelt forvaltningsorgan, som Mattilsynet eller politiet.

Hva med kontroll?

Prosedyren for kontroller ligger i antidopingreglementet. Prøver kan tas av blod, urin, pels, hudoverflate eller annet biologisk materiale, eller av utstyr som mistenkes brukt til ulovlig medisinering/doping. Prøve kan tas før, under eller etter bedømmelse, hele tiden mens hunden befinner seg på eller i tilknytning til utstillings-/prøveplassen. For stoffer som er forbudt til enhver tid, kan prøve tas inntil ett døgn etter fullført bedømmelse. Dersom det er tvil om en behandling, kan NKK under utredningen av saken be om å få innsyn i hundens veterinærjournal. Eier plikter å gi innsyn i hundens journal på forespørsel.

Kan man få dispensasjon?

Det er mulig å søke dispensasjon fra NKKs antidopingreglement. Søknaden skrives på et fast skjema, som lastes ned fra NKKs nettsider. En del utfylles av eier og en del av behandlende veterinær. I tillegg vedlegges kopi av hundens helsejournal og det hele sendes til antidoping@nkk.no. Hundens sunnhet og velferd må ikke settes i fare mens den trenes mot eller deltar i konkurransen.

Hele antidopingreglementet ligger på NKKs nettsider.