Konsekvensene gjelder ikke bare hunder og katter. Mange kjæledyr blir berørt av nyttårsfeiringen. Hester er også sårbare: plutselige smell og lysglimt kan utløse panikkreaksjoner, med stor risiko for skader og i verste fall død. Produksjonsdyr som gris, sau og storfe kan også reagere kraftig på støyen. Ville dyr og fugler er særlig utsatt, fordi de ikke kan skjermes eller flyttes når fyrverkeriet kommer.

Også mennesker rammes

Fyrverkeri er ikke ufarlig for oss mennesker heller. Hvert år oppstår det personskader, branner og materielle tap knyttet til privat oppskyting. Fyrverkeri er også en belastning for barn og personer med traumer.

Når vi vet at fyrverkeri kan gi skader på mennesker og ødeleggelser på eiendom – samtidig som det skaper frykt og i verste fall død hos dyr – mener NKK at det blir stadig vanskeligere å forsvare at privat oppskyting skal fortsette som i dag.

Et spørsmål om forutsigbarhet og ansvar

NKK understreker at privat fyrverkeri ikke bare er et dyrevelferdsproblem, men også et sikkerhets- og miljøproblem. Når vi som samfunn forventer mer miljøbevissthet, sporbarhet og ansvar i det meste vi gjør, bør også nyttårsfeiringen tåle de samme forventningene. Tradisjon alene er et svakt argument når konsekvensene rammer dem som ikke kan velge selv.

Regelverket er tydelig: privat bruk er bare tillatt i et avgrenset tidsrom på nyttårsaften. I praksis skytes det ofte opp også i dagene før og etter. Når smellene blir spredt og uforutsigbare, blir det svært vanskelig for hundeeiere, bønder og andre dyreeiere å beskytte dyrene sine godt nok.

Organisert fest – uten frykt

NKK mener det fortsatt skal være rom for en festlig nyttårsmarkering. Men den kan gjennomføres på en måte som gir mindre risiko og mindre belastning for dyr, mennesker og miljø. I stedet for privat oppskyting bør eventuelle fyrverkerishow legges til profesjonelle aktører, med tydelig tidspunkt og avgrenset område.

Samtidig finnes det gode alternativer som kan gi den samme «wow»-følelsen uten smell. Drone-show, lys- og lasershow kan skape spektakulære opplevelser og en stemningsfull nyttårsaften – uten å ha en høy pris.

En tryggere start på året

For NKK handler ønsket om forbud mot privat fyrverkeri om mer enn hunder. Det handler om helhetlig dyrevelferd, trygghet for mennesker og respekt for naturen.

Et forbud mot privat fyrverkeri er, slik NKK vurderer det, ikke et urimelig inngrep i folks frihet – men et nødvendig løft for felles ansvar, sikkerhet og en mer hensynsfull start på året.

Vi ønsker alle en trygg og fin nyttårsfeiring og et riktig godt nyttår!