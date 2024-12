Regjeringen lanserte i formiddag den varslede Dyrevelferdsmeldingen i statsråd. Det er tjue år siden forrige dyrevelferdsmelding. Kapitlet som omhandler hund, kan stort sett oppsummeres i disse punktene:

Regjeringen ønsker å:

Innføre obligatorisk ID-merking og registrering av hund.

Innføre forskriftsregulering av hundeavl.

Oppfordre kommunene til å etablere friområde der hunder kan luftes, mosjoneres og trenes uten å være i bånd.

Arbeide for økt kunnskap om arvelige lidelser hos hund.

Når det gjelder det siste punktet, pekes det på et behov for mer forskning og kunnskap. Dessuten understreket Landbruks- og matminister Geir Pollestad behovet for kompetanse og kunnskap blant dyreeiere generelt da han la frem meldingen.

- I Norsk Kennel Klub har vi hatt obligatorisk ID-merking av hund siden midten av 1990-tallet, og vi har vært en sterk pådriver for at slik merking skal bli obligatorisk for alle hunder i Norge, ikke bare de som er registrert hos oss. En avlsforskrift ble også lansert da den forrige dyrevelferdsmeldingen kom for tjue år siden, uten at noe skjedde. Norsk Kennel Klub har de siste årene jobbet tett med Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet omkring innholdet i en slik forskrift, og vi håper at dette betyr at den nå vil bli ferdigstilt, sier Bretten Berg.

NKK har også i mange år, sist under høringen i forbindelse med statsbudsjettet, etterlyst mer midler til forskning på hund og andre familiedyr. NKK har et eget forskningsfond og deler ut midler fra dette hvert år, men behovet er enormt, og pr. i dag går ingen offentlige forskningsmidler til selskapsdyr.

- Derfor er vi spesielt glade for at regjeringen erkjenner behovet, noe vi også må anta vil bli fulgt opp med midler, sier NKKs generalsekretær.

I Dyrevelferdsmeldingen oppfordrer Regjeringen kommunene til å oppdrette friområder hvor hunder kan luftes uten bånd. Norsk Kennel Klub har jobbet meget aktivt for dette i flere år, og tatt opp problemstillingen både lokalt og sentralt. Det er en kjensgjerning av svært mange kommuner har en langt mer restriktiv båndtvang enn hundeloven gir rom for, uten at det finnes friområder for hunder.

- At dette er et eget punkt i Dyrevelferdsmeldingen, betyr at regjeringen løfter pekefingeren til kommunene og ber dem ta det på alvor. Vi ønsker også velkommen at statsråden understreker behovet for kunnskap og kompetanse blant dyreeiere generelt. Norsk Kennel Klub jobber systematisk med å spre kunnskap og drive opplæring. Vi har hundrevis av kurs og opplæringstilbud over hele landet, i tillegg til digitale kurs.

- Dyrevelferdsmeldingen inneholder veldig mye bra. Det er også punkter som vil kreve noe avklaring, så i ser frem til en dialog med departementet omkring hvordan disse skal forstås. Så håper vi at det ikke går 20 år til neste dyrevelferdsmelding blir lagt frem. Vi støtter statsråden i at det er for lang tid, ettersom utviklingen i samfunnet går meget raskt. En slik melding hvert tiende år bør være et mål, avslutter Ingvild Bretten Berg.