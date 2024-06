Vår familie kjøpte vår første hund, en schäferhund i 1959. Vi hadde oppdrett av og stilte ut schäferhunder i 10 år før vi kjøpte vår første Welsh Corgi Pembroke fra England I 1967.

Vi hadde en meget vellykket start med vår nye rase da vår første import endte opp som årets mestvinnende hund av alle raser i Norge i 1968.Siden den gang har vi opdrettet godt over 100 nasjonale champions og 30 internasjonale champions, mange FCI verdens- og seksjons vinnere , gruppe og best in show vinnere.

Etter at Norsk Welsh Corgi Klubb startet konkurransen om årets mestvinnende pembroke i 1974, har våre hunder, enten hjemmeavlet eller importert, vunnet tittelen 40 ganger. Vår mest kjente hund, Int ch Siggen’s Hi-Fi, som var årets mestvinnende hund for alle raser i Norge i 1983, var den første importerte Pembroke til å vinne et CC i England.

I mine yngre dager pleide jeg å stille ut hunder av forskjellige raser for andre. I tillegg til å føre frem hunder til champions i mine to egne raser, har jeg ført hunder av rasene pudler, boxer, rottweiler, doberman, keeshond, whippet, golden og labrador retriever, skotsk terrier frem til champions.

Jeg har innehatt alle de forskjellige styre vervene i Norsk Welsh Corgi Klubb, og har mottatt klubbens æresbevisning «Den kuperte hales orden» for mitt arbeid. Jeg var medlem av NKK’s hovedstyre i perioden 1996-2006. Jeg har ledet NKK’s komite for dommerutdannelse i 20 år og har representert NKK i FCI’s kommiteer for utstilling og dommere i samme periode. Jeg har mottatt NKK’s gullmerke for min innsats. I 2006 ble jeg valgt til president i FCI Show Commission og frasa meg gjenvalg i 2014. Jeg har vært medlem av styret I Autoriserte Hundedommeres Forening I mange år, også tre år som formann og har mottat klubbens sølvmerke for min innsats.

Jeg har vært autorisert utstillingsdommer siden 1977 og ble autorisert for alle raser i 2010. Jeg dømmer regelmessig på de store utstillingene verden rundt, og har blant annet dømt på mange verdens og seksjonsutstillinger, Crufts, Sydney Royal etc.