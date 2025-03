Helt siden ungdomsårene har jeg vært aktiv med hund. Min første hund, en schæfer, kom inn i livet mitt på slutten av 1970-tallet. Deretter fulgte over 40 år med rottweiler, både som utstiller og oppdretter under kennelnavnet Kimura.

Sammen med min kone har jeg også vært engasjert i oppdrett og utstilling av boston terrier, men de siste 24 årene har fokuset i stadig større grad vært på norsk buhund – en rase jeg brenner for, både som oppdretter og som en viktig del av norsk kulturarv. Gjennom vårt oppdrett har vi oppnådd over 200 utstillingschampions og en rekke prestisjetunge titler både nasjonalt og internasjonalt. I 2008 ble Kimura tildelt Norsk Kennel Klubs Oppdretterpris – en anerkjennelse vi er svært stolte av.

I tillegg til oppdrett har jeg hatt en rekke verv innen hundesporten. Jeg har blant annet sittet i avlsrådet til Norsk Rottweilerklubb, vært leder for Norsk Buhundklubb ved flere anledninger og hatt nærmere åtte år i Norsk Kennel Klubs Hovedstyre og Sunnhetsutvalg. I 2012 ble jeg tildelt NKKs hederstegn i sølv for mitt engasjement.

I 2022 overtok jeg som leder av NKKs dommerutdanningskomité (DUK) og ble samtidig utnevnt til NKKs representant i FCI Judges and Show Commissions.

Som eksteriørdommer, autorisert siden 1996, har jeg dømt utstillinger over store deler av verden. I dag har jeg dommerautorisasjon for alle grupper med unntak av gruppe 4, samt Best in Show (BIS) på internasjonale utstillinger. Mitt mål er å oppnå allrounder-status innen 2025.