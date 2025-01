En viktig oppgave

Trenger du hjelp til å velge navn til din fremtidige hund? Ønsker du å unngå de mest populære navnene? Eller kanskje du bare vil sjekke om hundens navn er trendy akkurat nå?

– Å finne det rette dyrenavnet er en morsom og viktig oppgave. Det er jo tross alt et navn vi dyreeiere bruker mange ganger daglig, sier Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria.

Listen viser at nordmenn foretrekker korte, klingende navn. Både klassiske hundenavn som Bella og Balder, samt typiske menneskenavn som Pia og Ludvig er populære.

Nye navn på årets liste

Mange navn går igjen fra fjorårets liste, men noen har klatret på popularitetsskalaen i år. Blant disse er Daisy, Lilly, Bamse og Linus.

De 20 mest populære navnene, tispe: 1. Luna 11. Frøya 2. Bella 12. Millie 3. Saga 13. Selma 4. Nala 14. Mira 5. Wilma 15. Ronja 6. Lykke 16. Stella 7. Kira 17. Daisy 8. Molly 18. Pia 9. Ellie 19. Ella 10. Nova 20. Lilly

De 20 mest populære navnene, hannhund: 1. Mio 11. Simba 2. Leo 12. Birk 3. Max 13. Storm 4. Teddy 14. Odin 5. Louie 15. Bamse 6. Balder 16. Linus 7. Mio 17. Aiko 8. Felix 18. Charlie 9. Theo 19. Loke 10. Enzo 20. Ludvig

Om navnestatistikken

Agria er Norges eneste forsikringsselskap kun for dyr. I mange år på rad har de samlet inn og kåret de mest populære navnene for hunder, katter og hester. Når noen kjøper forsikring til dyret sitt, registreres navnet som eieren bruker til daglig, i tillegg til eventuelle stamtavlenavn. Det er de daglige navnene som er med i kåringen. Listen baserer seg på alle hunder født i 2024, som er forsikret i Agria per desember 2024.

Flere hundenavn?

Trenger du mer inspirasjon til hva du skal kalle hunden din? Let blant nesten 6000 fine, morsomme og unike dyrenavn her