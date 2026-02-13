Sted:

Teams – det sendes link når kurset er betalt.

Dato og tidspunkt:

Tirsdag 7. april kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 14. april kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 21. april kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 28. april kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 5. mai kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 12. mai kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 19. mai kl. 18.00 - 21.00

Tirsdag 26. mai kl. 18.00 - 21.00

Timer med kursleder er minimum 24 og i tillegg kommer hjemmeoppgaver/øvningsoppgaver.

Eksamensdag:

Avtales selv med autorisert ringsekretær i god tid før eksamen. Man må påregne portoutgifter til innsendelse av eksamensoppgaven. Om eksamensvakt ønsker ett lite honorar for jobben, må man iberegne dette også. Kursleder kan ikke være eksamensvakt ihht reglement.



Kursholder:

Katrine Harjo, autorisert Ringsekretær siden 2001

Påmelding:

Bindende påmelding: https://www.letsreg.com/no/register/594007

Påmedingsfrist:

Innen 24. mars. 2026

Antall deltagere:

Det er max antall deltagere på 10 stk, så her er det «førstemann til mølla» prinsippet.

Pris:

Kursavgiften er kr. 2000,-. Betalingsfrist: 01.04.2026.



Forberedelse:

Ringsekretærkompendiet. Kjøpes her og er ett krav for å delta på kurset.

Bør bestilles i god tid i forveien.

Anskaff i tillegg nyeste regleverk: Utstillingsregler, Championatregler, Regler for autorisasjon av ringsekretærer, Regler for juniorhandling og Regler for valpeshow uoffisielle show (Disse kan lastes ned fra NKKs hjemmesider under Utstilling – Regelverk for utstilling eller kjøpes på nettbutikken sammen med Ringsekretærkompendiet). Det anbefales å ha Utstillingsregler i papirformat.

Forbehold:

Det kreves minimum 5 deltagere for å arrangere kurset, skulle ikke dette antallet oppnås, avlyses kurset og de som har betalt får innbetalt beløp refundert.



Kontakt:

For spørsmål: nord@nmhk.net eller 95144818 (Katrine)

Hjertelig velkommen til ringsekretærkurs!