Forsikringsselskapet Agria gir deg fersk statistikk på hvilke diagnoser de har fått inn flest skademeldinger på de siste fire årene.

Oppkast og diaré er høyt opp på listen for valp og voksen hund. Disse symptomene kan skyldes mange ting.

Heldigvis er den vanligste årsaken til oppkast og diaré at hunden har fått i seg noe den ikke tåler eller er vant til. Mange hunder har en følsom mage, noe som gjør at de lett kan få diaré, for eksempel hvis man bytter fôr for raskt. Andre, mer alvorlige årsaker til oppkast og diaré kan være virus- eller bakterieinfeksjoner, fremmedlegemer eller underliggende sykdom, sier veterinær Sara Solheim.