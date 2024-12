En undersøkelse* fra Agria viser at hele 95 % av norske hundeeiere ikke pusser tennene til hunden daglig. Dette påvirker hundens tannhelse og kan føre til smerte og store munn- og tannproblemer. Agria deler her sine beste tannpusse-tips.

Akkurat som mennesker, bør du pusse tennene til hunden hver dag for å forebygge problemer som blant annet tannkjøttbetennelse, plakk, tannstein og løse tenner.

Stort sprik

Undersøkelsen viste at 5% pusser tennene til hunden hver dag. 37% pusser en gang i måneden eller sjeldnere mens 34% aldri pusser tennene til hunden.

– Alle hunder fortjener god tannhelse og å beholde tennene langt opp i alderdommen. Et par minutter om dagen brukt på tannpuss er en god investering i hundens helse, sier veterinær Sara Solheim.

Hva kan skje om du ikke pusser?

Akkurat som hos oss mennesker vil hunder få plakk på tennene. Dersom dette plakket ikke fjernes, vil det forsteine og bli til tannstein. Tannstein legger seg utenpå tennene og irriterer tannkjøttet og vevet rundt tennene (periodontiet), som da kan bli betent og rødt. Dersom tilstanden får lov til å fortsette vil betennelsene forverres og tennene kan løsne.

Betennelse og infeksjoner vil kunne spise opp vevet som tennene er festet i, og tennene vil derfor etter hvert kunne bli løse og falle ut. Hunder klarer seg fint uten noen tenner, men det er viktig å huske at betennelse og infeksjon i munnhulen er smertefullt.

Infeksjoner i kjevebeinet kan ødelegge beinvevet og gjøre kjeven mer skjør og utsatt for brudd. Bakterier kan også gå inn i blodstrømmen og dermed føre til infeksjoner andre steder i kroppen.

– Den mest effektive måten å forhindre munn- og tannproblemer på, er å pusse tennene til hunden. Det enkleste er å venne hunden til det som valp, men du kan også venne en voksen hund til denne viktige rutinen. Vi anbefaler også regelmessige kontroller hos veterinær for å undersøke munn- og tannstatus, sier Solheim.

Noen hunder må jevnlig til veterinæren for å få fjernet tannstein under narkose. Dersom du pusser tennene til hunden din daglig kan du ofte unngå denne utgiften, eller redusere hvor ofte hunden trenger tannsteinsfjerning.

Slik venner du hunden din til tannpuss

Det holder å pusse tennene til hunden din en gang om dagen. Velg gjerne et fast tidspunkt slik at det blir lettere å huske. Tidspunktet bør helst være når det er lenge til hunden skal spise. Hvis hunden din ikke er vant med tannpuss, er det viktig å starte forsiktig og deretter øke tiden gradvis dag for dag. I starten kan det være nok bare å smøre litt tannkrem på yttersiden av tennene. Lag en rutine på å gjøre dette hver dag før du går videre. Mange hunder syntes at hundetannkrem smaker godt, så et tips kan derfor være å gi en liten smak på tungen som en belønning når man er ferdig. Når hunden din er vant til å få smurt tannkrem på tennene, kan du pusse forsiktig med hundetannkremen og en fuktig kompress eller tøystykke på pekefingeren. Gjør tannpussen til en positiv opplevelse med mye ros og oppmuntring. Etter hvert som hunden blir vant til det, kan du erstatte kompressen eller tøystykket med en tannbørste av passende størrelse. Du kan kjøpe tannbørste for hund i dyrebutikker og på veterinærklinikker, eller du kan bruke barne- eller voksentannbørste for mennesker med myk bust.

– Tannkrem til hund inneholder enzymer som er spesielt beregnet på å forebygge tannstein. Hundetannkremene er også smakstilsatt slik at de fleste hunder syns disse smaker godt. Det er viktig at du aldri bruker tannkrem som er beregnet på mennesker. Mennesketannkrem inneholder stoffer som kan være giftig for hund, advarer Solheim.

Har hunden din vondt i munnen?

Det kan være vanskelig å oppdage om hunden har vondt i munnen. Hunder slutter som regel ikke å spise på grunn av smerter. Noen sluker maten hel eller tygger på den ene siden, men dette kan være vanskelig å oppdage. Andre symptomer kan være ett eller flere av disse tegnene:

Dårlig ånde

Lysegult eller brunt belegg på tennene

Rødt, irritert eller blødende tannkjøtt

Løse tenner

Sikler

Slikker, klør eller gnir seg rundt munnen

Nedsatt appetitt

Problemer med å tygge

Aggresjon eller annen adferdsendring

Nedstemthet og nedsatt allmenntilstand

*Undersøkelsen er gjennomført av Xtreme på vegne av Agria i november 2023. 448 hundeeiere bidro med svar.