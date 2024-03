Rundt 20.000 hunder er påmeldt til Crufts Dog Show, verdens mest prestisjefylte hundeutstilling som har vært arrangert i over 130 år. Etter at Storbritannia avviklet innreisekarantenen i 2000, har forhåndskvalifiserte hunder fra hele verden kommet for å delta. Men fortsatt er ca. 85 prosent av hundene fra Storbritannia. Fra Norge er det i år påmeldt 95 hunder av en lang rekke raser.

Utstillingen begynner torsdag, og varer frem til søndag kveld, med ulike grupper de ulike dagene. Søndag kåres Best in Show, utstillingens beste hund. De sju finalistene vil ha vunnet hver sin gruppe. Den eneste norske dommeren på Crufts i 2024 er Espen Engh, verdenskjent allround-dommer og oppdretter av greyhound. Han vil, i tillegg til å dømme noen enkeltraser, få æren av å dømme den ene gruppefinalen for gruppa som i Storbritannia kalles «hounds». Den er en blanding av mynder og drivende hunder. Det er et fåtall norske dommere som har fått æren av å dømme på Crufts, og det er bare tredje gang i historien at en norsk dommer får dømme en gruppefinale.

Norge har ellers en stolt historie når det gjelder resultater på Crufts. To ganger har norske hunder blitt Best in Show. Første gang var i 2002, da en norskeid puddel, Topscore Contradiction, gikk helt til topps, som første utenlandske hund noensinne. Og for to år siden vant den norskeide flatcoaten Almanza Backseat Driver (bildet) det samme gjeve trofeet.

Selv om hundeutstillingen er hovedfokus på Crufts, er det også en lang rekke andre konkurranser og aktiviteter, som lydighet, agility, flyball og kåring av Årets Bragdhund.

Den internasjonale finalen for juniorhandlere arrangeres også på Crufts. Her skal Mimmi Indine Nilsen representere Norge.

Om du er interessert i å følge resultater og strømming fra finalene, se her.