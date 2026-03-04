Omtrent 19000 hunder er påmeldt til den regulære utstillingen de fire dagene, i tillegg arrangeres konkurranser i lydighet, agility, freestyle og flyball, så til sammen er det nærmere 22.000 hunder innenfor dørene de fire dagene arrangementet varer.

Alle deltakende hunder må være forhåndskvalifiserte gjennom tidligere meritter i utstillingsringen, enten i Storbritannia eller på spesielle kvalifiserende utstillinger i sitt hjemland. I Norge har vi to slike utstillinger hvert år i regi av Norsk Kennel Klub.

Over 4000 av de påmeldte hundene kommer fra land utenfra Storbritannia. Fra Norge deltar et sekstitalls, flere av dem velkjente topphunder med mange titler fra før. Tradisjonelt har vi mange fine resultater å se tilbake på. To ganger har norskeide hunder gått helt til topps og sikret seg «Best in Show»-tittelen, senest for fire år siden, da norske Patrick Oware og hans flatcoated retriever vant det ettertraktede trofeet.

I forbindelse med Crufts arrangeres også den internasjonale juniorhandlerfinalen, som er å regne som et verdensmesterskap. I fjor vant norske Julie Erikson fra Tromsø denne konkurransen. I år er det en annen tromsøværing, Mimmi Indine Nilsen, som skal representere Norge. Hun vant NM i fjor, og det er norgesmesteren som tradisjonelt deltar. Juniorhandlerne skal i aksjon på fredag.

Crufts går fra torsdag til og med søndag. I alt sender britisk TV ca. 18 timer, inkludert alle gruppefinaler og Best In Show søndag kveld. Crufts streames også gratis på YouTube. Mer info kan du finne på nettsiden til Crufts.