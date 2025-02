Hunder fra 51 ulike land deltar. Alle som ønsker å delta, må kvalifisere seg på forhånd, gjennom utvalgte utstillinger i hvert land. Norge har to Crufts-kvalifiserende internasjonale utstillinger hvert år. I underkant av hundre norske hunder er påmeldt til Crufts i år. Kun de mest engasjerte utstillerne velger å ta turen selv om de er kvalifiserte, da konkurransen er enormt stor.

I tillegg til eksteriørbedømmelse er det konkurranser i lydighet, agility, flyball og juniorhandling, for å ha nevnt noe. Den internasjonale juniorhandlerfinalen (uoffisielt VM) blir også arrangert i forbindelse med Crufts. Her vil fjorårets norske og nordiske mester, Julie Erikson fra Tromsø, representere Norge.

Norge har mange flotte resultater å vise til gjennom årene. To ganger, i 2002 og 2022, har en norskeid hund vunnet den aller gjeveste tittelen, nemlig Best In Show. Finalene fra Crufts strømmes på YouTube, og det er også live oppdatering av resultater gjennom hele helgen.

