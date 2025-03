Nytt og større hundeområde

I år samler vi alt av hundeaktiviteter innerst i Hall D. Dette gjør det enklere for deg å navigere mellom de ulike aktivitetene, og gir deg kortere avstand til valpeshowet som arrangeres lørdag 5. april. Her er et lite utdrag av hva du som hundeinteressert kan oppleve på Camp Villmark gjennom helgen:

Norges største raseparade for jakthunder

Jakthunder kommer i mange størrelser og egenskaper. Er du usikker på hvilken rase som passer for deg? Da bør du få med deg årets raseparade, hvor du kan lære mer om de ulike hundetypene. Her får du verdifull innsikt som hjelper deg med å finne din neste firbeinte turkamerat.

Raseparaden kan du oppleve i hall D, lørdagen kl 11 – 13 under Camp Villmark.

Valpeshow

Har du en valp du vurderer å stille ut? Lørdag 5. april arrangerer vi valpeshow i Hall D. Dette er en unik mulighet for både hund og eier til å bli kjent med utstillingsringen i en uformell setting. Med dyktige og kyndige dommere, kan du være sikker på å få gode råd og konstruktive tilbakemeldinger.

Les mer om valpeshowet her

Besøk vår messeveterinær

Jessheim Dyreklinikk er på plass med dyktige veterinærer som står klare til å hjelpe deg med det du måtte lure på. Enten du har hunden med deg eller ikke, kan du få tips om alt fra skadeforebygging til atferd og trening. Besøk dem i Hall D for å sikre den beste omsorgen for din firbeinte venn.

Oppvisninger og show gjennom hele helgen

På hundearenaen innerst i Hall D skjer det noe hele helgen! Opplev Marianne Methi og hennes fantastiske hunder, eller la deg imponere av oppvisninger med jakthunder, redningshunder og mye mer. Dette er underholdning som inspirerer og fascinerer alle hundeentusiaster.

Møt raseklubbene

Innerst i Hall D finner du også en rekke av de største raseklubbene for jakthunder. Her kan du få detaljert informasjon om de forskjellige rasene, stille spørsmål til oppdrettere og eksperter, og kanskje til og med hilse på noen hunder. Perfekt for deg som vurderer å skaffe hund, eller bare vil lære mer om de ulike rasene.

NKK har stand på D02-43 hele helgen! Kom gjerne innom og hils på oss!

Camp Villmark – Fra messe til festival

Prosjektleder Per Anders Iversen beskriver Camp Villmark mer som en festival enn en messe:

– Camp Villmark har vokst til noe mer enn en ren messe. I år har vi blant annet hele fem forskjellige scener med foredrag, kurs og aktiviteter. Vi har to hundearenaer, en kastedam for fiskeinteresserte, og et stort padlebasseng på 600 kvadratmeter hvor man kan teste kano og kajakk. I tillegg har vi Barnas Camp Villmark, som er fylt med læring og lek for naturinteresserte barn.

Velkommen til Camp Villmark 2025

Enten du er interessert i hund, friluftsliv, jakt, fiske eller bare vil oppleve noe utenom det vanlige, er Camp Villmark stedet å være. Bli med på denne unike festivalen og ta del i alt det fantastiske som skjer!