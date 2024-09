Norge triumfer igjen med individuelt gull, og lag sølv i Europamesterskap i bruk av gjeterhund!

Lag Sølv!

Konkurransen går over 4 dager, med tre innledende runder før en finale siste dag. Konkurransen går etter internasjonale regler, som er relativt like de norske gjeterhundreglene. Det er seks deltagere hver innledende runde som går videre til finalen søndag. Finalen arrangeres med dobbelehenting av flokk. Det vil si at hunden må hente flokk nr. to, etter de har hentet første flokken og drive hele flokken gjennom hele banen. Prestasjonen i de innledende rundene avgjør lagkonkurransen, og Norge stakk av med lag sølv i år.

Det Norske landslaget fra venstre bak: Arvid Årdal, Sander Hindenes, Karin Mattsson, Andreas Eklund og Jo Agnar Hansen. Fra venstre foran, Norges Young Handlere Anna Eilertsen og Benjamin Birkeland

Syden og storm

Det var et relativt lite felt som ble brukt, men på grunn av varmen, og hellingen i feltet, var dette mer enn tøft nok for alle deltagerne. Været gikk første dagen fra å være stekende sol, med 35 varmegrader. Til å hagle, regne, lyne og tordne rundt hele arenaen, som gjorde at de måtte ta en liten pause på ettermiddagen. Da det ikke var forsvarlig å sende ut noen på et åpent jorde når det lynet 3,4,5 ganger på samme stedet, rett ovenfor banen der sauene stod.

Det var tre lange dager med innledende runder, hvor fire av de åtte norske kom seg videre til finalen som gikk søndagen. Jo Agnar Hansen med hunden Wisp og Kniva, Arvid Årdal med hunden Ylva, og Karin Mattsson med hunden Jet. Karin og Jet vant også sin innledende rundet, med et fantastisk godt løp.

Young Handler/unge førere

Det var i år åtte Young Handlere som deltok under årets EM. Young Handlere er en konkurranse for unge førere som er under 21 år. Norge hadde med seg to Young Handler, Benjamin Birkeland på 19 år, med hunden Kate. Og Anna Eilertsen på 14 år, med hunden Piaf. Young Handler gikk under lunsjen hver innledende dag. Det var dessverre litt vanskelige forhold, som gjorde at både Benjamin og Anna fikk omløp under sine første løp. Når de fikk fullføre sine løp, kom de dessverre ikke gjennom banen, og endte på siste plass.

Top 5 i finalen og de norske sin plassering i finalen:

Karin Mattsson – Kemi Jet (Norge) Tomasz Nowakowski – Lass (Polen) Hendrik Kienker – Dell (Tyskland) Barbara Weinrauch – Nap (Østerrike) Oscar Murguia – Murguia Ketzal (Spania)

11. Arvid Årdal – Djerv’s Ylva (Norge)

18. Jo Agnar Hansen – Akersborg Kniva

18. Jo Agnar Hansen - Wisp

Hva er en gjeterhundprøve, og hva brukes den til?

Målet med gjeterhundprøven er å teste hunden, sammen med sin fører, sin evne til å håndtere sau under de forskjellige situasjonene som man veldig ofte møter på i daglig drift som bonde. Dette innebærer å hente sau til fører, drive dem fra punkt A til B, samle dem inn i et kve, dele fra noen sau, og single ut en sau. Alt dette skal utføres innen en viss tidsramme som er satt på forhånd. Vi bruker gjeterhundkonkurranser for å finne det beste avlsmaterialet for gjeterhundene våre.