Det er fem land som er med å delta på Nordisk Mesterskap, Norge, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene. Arrangementet går over tre dager, hvor det er to innledende runder lørdag og søndag, med 44 deltakere og en finale på søndagen med 16 deltakere.

Målet med gjeterhundprøver er å teste hunden, sammen med sin fører, sin evne til å håndtere sau under de forskjellige situasjonene som man veldig ofte møter på i daglig drift som bonde. Dette innebærer å hente sau til fører, drive dem fra punkt A til B, samle dem inn i et kve, dele fra noen sau, og single ut en sau. Alt dette skal utføres innen en viss tidsramme som er satt på forhånd. Gjeterhundprøver brukes også til å finne det beste avlsmaterialet for border collie og working kelpie.

Det er 16 hunder som går videre til finalen søndag, det er da sammenlagt poengsum fra dag en og to som avgjør hvem som kommer videre. Det var Johanna Johnsson fra Sverige som stakk av med gullet denne gangen, med et imponerende løp i finalen. Beste norske var Jo Agnar Hansen med Kniva, som tok bronse medaljen. Karin og Jet endte på en flott femte plass, Ivar og Fortuna endte på en fin sjette plass. Sander og Pelle havnet på niende plass.

Lagkonkurranse

Det var Sverige som stakk av med laggullet, med Norge hakk i hel! Det var ikke mange poeng som skilte dem.

Rangering Lagkonkurranse