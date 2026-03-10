I forbindelse med Crufts ble det gjennomført BOAS-gradering (RFG = Respiratory Function Grading) for en rekke nye raser etter åpning for bruk av RFG-skjemaet 14 nye raser. Ordningen er utviklet for å vurdere hundenes pustefunksjon og bidra til mer kunnskapsbasert avl i raser som kan være utsatt for pustevansker.

Veterinær Renate Sjølie er leder for FCIs BOAS-gruppe, og representerte NKK under lanseringen av BOAS-gradering for de 14 nye rasene.

I tillegg til bulldog, fransk bulldog og mops – hvor BOAS-gradering er et krav for deltakelse på CRUFTS – ble det denne helgen også tilbudt gratis gradering for flere nye raser: affenpinscher, boston terrier, boxer, cavalier king charles spaniel, chihuahua, dogue de bordeaux, griffon bruxellois, japanese chin, king charles spaniel, malteser, pekingeser, pomeranian, shih tzu og staffordshire bull terrier.