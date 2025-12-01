Tekst: Eva Kristine Wiik, kommunikasjonsrådgiver

Den nylig publiserte studien omfatter 898 hunder fra 14 brachycephale raser, alle vurdert ved hjelp av en standardisert funksjonstest for pust (Respiratory Function Grading - RFG). Resultatene viser at nesten alle rasene hadde individer med en eller annen grad av pusteforstyrrelse, men hvor mange som var rammet, varierte kraftig.

Flere raser er høyrisiko

Pustevansker hos hund forbindes ofte med mops og bulldog. I dette forskningsprosjektet utpekte pekingeser og japanese chin seg som høyrisikorasene, med forekomst på nivå med de mest kjente problemrasene. Hos pekingeser var det bare rundt én av ti hunder som ble vurdert som helt fri for pusteforstyrrelser. Japanese chin hadde noe høyere andel, men også her var mer enn fire av fem hunder påvirket.

Les hele studien her

Andre raser, som bostonterrier, griffon bruxellois, king charles spaniel, dogue de bordeaux og shih tzu, hadde moderat forekomst. Samtidig viste flere raser – blant annet cavalier king charles spaniel, staffordshire bull terrier, chihuahua og boxer – en betydelig lavere andel affiserte hunder.

Ikke bare et spørsmål om hvor kort snuten er

Det har lenge vært en utbredt oppfatning at graden av kort snute alene avgjør risikoen for BOAS. Studien viser at dette bildet er for enkelt.

Forskerne målte blant annet forholdet mellom snutelengde og kraniets lengde (craniofacial ratio). Selv om kort snute var assosiert med økt risiko, forklarte dette målet alene bare en liten del av hvorfor noen hunder utvikler BOAS og andre ikke. Enkelte svært kortsnutede raser hadde langt flere funksjonelt friske individer enn forventet, mens andre raser med tilsvarende hodeform hadde langt høyere forekomst.

Dette viser at ytre utseende alene ikke gir et pålitelig bilde av hundens luftveishelse.

Se illustrasjoner nederst i saken

Tre faktorer øker risikoen

Når forskerne analyserte alle rasene samlet, var det tre faktorer som tydelig var knyttet til økt risiko for BOAS:

overvekt

trange nesebor

svært kort snute

Overvektige hunder hadde nesten dobbelt så høy risiko for BOAS som hunder i normalt hold, og moderat til alvorlig neseborstenose var klart forbundet med sykdom. Samtidig viste analysene at disse faktorene samlet bare forklarte rundt 20 prosent av variasjonen i BOAS-status.

Det betyr at selv når kjente risikofaktorer tas med i vurderingen, gjenstår en stor del av forklaringen.

Hvorfor er BOAS mer komplekst enn vi trodde?

Studien peker på flere forhold som gjør BOAS til en mer sammensatt lidelse enn tidligere antatt. Luftveisobstruksjon kan oppstå på ulike nivåer – i nese, bløt gane, svelg, strupe eller luftrør – og dette varierer mellom raser. To hunder kan derfor ha samme grad BOAS, men helt ulike anatomiske årsaker til pustevanskene.

I tillegg virker de samme risikofaktorene ulikt fra rase til rase. I noen raser spiller kroppskondisjon en viktig rolle, i andre er snutelengde eller nesebor viktigere. Forskerne peker også på at genetiske forhold og egenskaper ved luftveienes vev sannsynligvis har stor betydning. Dette er faktorer som ikke fanges opp av enkle ytre målinger.

Samlet sett viser studien at BOAS ikke kan forstås som én ensartet sykdom, men som et samlebegrep for rasespesifikke luftveisproblemer med lignende symptomer.

Hva betyr dette for avlsarbeid og BOAS-testing?

Når sammenhengen mellom utseende og sykdom er så kompleks, blir vurdering av faktisk pustefunksjon avgjørende. Studien gir dermed et tydelig faglig grunnlag for funksjonsbasert BOAS-testing som verktøy i avlsarbeidet. Det er ikke en erstatning for annet helsearbeid, men et nødvendig supplement til tradisjonelle vurderinger.

At BOAS uttrykker seg ulikt mellom raser taler for at testing må brukes med rasespesifikk forståelse, og at tolkningen av resultater ikke kan baseres på én universell modell. Funksjonstesting gir et direkte bilde av hvordan hunden faktisk puster, noe som ikke kan leses ut av hodeform alene.

Studien gir også et faglig bakteppe for den utviklingen som har skjedd innen organisert BOAS-arbeid de senere årene. Arbeidet som er etablert i regi av Norsk Kennel Klub er i tråd med denne kunnskapen. Norsk Kennel Klub var den første kennelklubben utenfor The Royal Kennel Club som tok i bruk Respiratory Function Grading (RFG). Det representerer et viktig skritt mot mer kunnskapsbasert avl av brachycephale raser, der dokumentert funksjon og målbar helse vektlegges sterkere. Til det beste for hundenes velferd.

Hvem står bak studien?

Studien er gjennomført av et forskerteam med tilknytning til University of Cambridge, i samarbeid med veterinærspesialister i klinisk praksis. Forskergruppen ledes av Francesca Tomlinson, og inkluderer blant andre Nai-Chieh Liu, David R. Sargan og Jane F. Ladlow, alle med lang erfaring innen forskning på brachycephale raser og luftveislidelser hos hund.

Arbeidet er utført ved universitetets veterinærmedisinske miljø og ved henvisningsklinikk, og bygger på systematisk klinisk undersøkelse av familiehunder, avlshunder og utstillingshunder. Studien er fagfellevurdert og publisert i det internasjonale open-access-tidsskriftet PLOS ONE. Prosjektet er finansiert av The Kennel Club Charitable Trust, uten innflytelse på studiedesign, analyser eller publisering.