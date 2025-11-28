Vi i NKK har denne uken sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer for å kartlegge hunders vekt. Målet er å få en bedre forståelse av hva som er normalt vektspenn innen de ulike rasene. Denne kunnskapen vil brukes for å utvikle gode avlsprogrammer og sikre best mulig helse for våre hunder.

Dersom du samtykker, vil dataene også bli brukt i forskningsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen, som arbeider for å fremme hunders helse og velferd gjennom vitenskapelig dokumentasjon. Din deltakelse kan dermed bidra til ny innsikt som kommer hele hundemiljøet til gode, både nå og i fremtiden.

Håper vi du tar deg tid til å svare. Har du ikke mottatt undersøkelsen, kan den ha havnet i spamfilteret. Emnefelter er: Spørreundersøkelse om kroppsvekt hos ulike hunderaser

Din innsats gjør en forskjell – for hund, avl og forskningen!