Kennelnavnet Jet’s ble registert med Espen og hans mor Kari som eiere i 1971. Det første kullet så dagens lys i 1975, og kennelen er fortsatt aktiv 50 år senere. Jet’s greyhounds har oppdrett mer enn 200 champions og 100 internasjonale champions, og tispelinjen har produsert ti generasjoner med Best in show-vinnende internernasjonale champions i rett nedadstigende linje. Int.Ch. Jet’s Once Upon A Dream ble årets mestvinnende hund av alle raser i Norge i 2001, Int.Ch.Jet’s Something in the Way U Smile i 2003, Int.Ch. Jet’s Just Take Me Home Tonight i 2013 og Int.Ch. Jet’s Man in the Moon i 2016.

Espen oppdretter også Griffon Bruxellois med ytterligere mange champions som resultat, og han har bl.a. vært årets oppdretter av rasen i England. Sammen med ektemannen Åge Gjetnes har Espen også hatt suksess med Whippet og Afghansk Mynde.

Espen dømte sin første hundeutstilling i 1984 and ble autorisert av NKK og FCI i 1987. Han fikk sin lisens for alle raser i 2011. Dommeroppdrag har tatt ham til rundt 100 land over hele verden, inklusiv Best In Show i 68 av disse landene. I 2024 dømte han Hound-gruppen på verdens største hundeutstilling, Crufts i England. I 2028 har han fått den store æren å dømme BIS på samme utstilling, for mange det optimale dommeroppdraget.

Espen bor sammen med Åge og deres 14 hunder i Lier.