Mange hundeeiere gleder seg til å la hunden løpe fritt igjen. Men husk å sjekke lokale forskrifter, før du slipper hunden løs. Omtrent halvparten av landets kommuner har benyttet muligheten til å innføre lokal båndtvang i en eller annen grad.

Les mer om lokale forskrifter her.

Frihet med ansvar

Å la hunden løpe løs er god hundevelferd – det gir fysisk aktivitet, mental stimulering og mulighet til å utøve naturlig atferd. Men friheten krever ansvar. Hundeloven sier at det er hundeeiers plikt å sørge for at hunden «blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte.»

Friområder – også etter båndtvang

Selv når båndtvangen er opphevet, er friområder for hund viktige. Mange hunder trenger tilgang på egnede, inngjerdede områder hele året.

Nylig kåret NKK for andre gang Norges beste hundekommune. NKK spurte rundt 5000 hundeeiere i hele landet om hvordan det er å ha hund der de bor. Selv om mange er fornøyde, svarte én av fem at de er direkte misfornøyde. Det som går igjen, er mangel på friområder, uklare eller strenge båndtvangsregler. Kommuner oppfordres til å tilrettelegge for gode friområder både for hundens velferd og for et inkluderende hundemiljø.

For NKK er det en selvfølge at alle hunder skal ha mulighet til å løpe fritt hele året, i trygge omgivelser.