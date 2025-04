Viktigheten av båndtvang

Båndtvang er innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og det er viktig å sikre at husdyr og viltlevende dyr kan leve trygt uten å bli forstyrret eller skadet av løse hunder.

Norsk Kennel Klubs holdninger til båndtvang

Norsk Kennel Klub (NKK) støtter båndtvangen, og understreker at båndtvang betyr at hunden skal være fysisk i bånd eller forsvarlig inngjerdet. Alle hundeeiere oppfordres til å vise hensyn til annet dyreliv i denne periodem, og være ekstra oppmerksomme på hunden sin når man går tur.

NKK arbeider samtidig aktivt for å redusere antall unødige kommunale båndtvangsbestemmelser som er i strid med hundeloven. En rekke kommuner har utvidede båndtvangsregler. Disse er som oftest begrunnet med utvidet beitesesong for husdyr. Men det finnes også kommuner som på mangelfullt grunnlag innfører utvidet båndtvang. Dette er i strid med hundeloven.

Dyrevelferdsloven sier at hunder skal ha mulighet til å utøve naturlig atferd. Vi jobber for at kommuner og myndigheter skal tilrettelegge for positivt hundehold i sin kommune, gjennom fornuftige båndtvangsregler, og egnede friområder, sier generalsekretær i NKK Ingvild Bretten Berg.

Hundenes behov

Dyrevelferdsloven sikrer alle dyrs rett til å utøve «naturlig adferd». NKK er derfor opptatte av at så langt det lar seg gjøre, skal hunder ha muligheten til å gå og løpe fritt. Det er fortsatt merkbare forskjeller mellom kommuner i Norge, og dette gir store utfordringer for hundeeiere som ønsker å dekke hundens fysiske, sosiale og mentale behov.

Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Dette kan føre til ulike konflikter i samfunnet.

Friområder for hund har også stor verdi i folkehelsesammenheng. Ensomhet, isolasjon og utenforskap har blitt store utfordringer i dagens samfunn, og øker risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer. En hundepark blir automatisk et naturlig samlingspunkt hvor mennesker med hund kan møtes og bygge relasjoner rundt en felles interesse.

NKKs arbeid og anbefalinger

Norsk Kennel Klub (NKK) oppfordrer alle hundeeiere til å følge båndtvangen og være bevisste på sitt ansvar, også i perioder hvor hunden kan gå løs. Samtidig understreker dyrevelferdsloven at det er hundeeierens ansvar å sikre at hunden får utøve sin naturlige atferd, men det er samfunnets plikt tilrettelegge for at eier kan oppfylle dette ansvaret.