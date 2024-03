Viking (Brighttouch Drift The Line Through Dialynne) ble dermed best av over 20.000 hunder fra hele verden. Reserve ble en ni år gammel jack russell terrier fra Japan. Det er første gang en jack russell deltar i en finale på Crufts. Rasen ble først godkjent i Storbritannia i 2016, så dette var en historiske seier fra rasen.

Ca. 90 hunder fra Norge deltok. De noterte seg for en rekke flotte resultater, med å bli best i sin rase eller beste hannhund/tispe, og mange plasseringer i klassene i stor konkurranse. Best av alle norske var en faraohund, Bazinga Make Love not War, som eies av Simon Tien Hansen. Denne hunden vant rasen og ble nummer fire i finalen i hound-gruppen, som ble dømt av den norske dommeren Espen Engh.

I agility ble Tarjei Bratt Hveding nummer fem i den internasjonale finalen. Vi gratulerer med imponerende innsats og plassering!

Alle resultater fra Crufts finner du her.