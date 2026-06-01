Oppdretterskolen del 2 - Skien
Oppdretteskolen del 2, tar for seg praktiske forhold rundt oppdrett, mens del 1 tar for seg genetikk og avlsarbeid. NKK Te-Ve arrangerte del 1 våren 2026 og skal arrangere del 2 til høsten. Kursene er selvstendige kurs, og kan tas uavhengig av hverandre. Det er NKK som tildeles region disse kursene.
Tid.
Lørdag 31. oktober 2026
Klokken 09-17
Lunsj 12.00-13.00
Søndag 1. november 2026
Klokken 09-15
Lunsj 12.00-13.00
Sted:
Røde Kors Huset i Skien, Steinbruddet 7, 3718 Skien
Instruktører:
Astrid Indrebø og Anne Hansen
Pris på kurset:
2700,-, inkl. lunsj begge dager. Betales til kto.nr. 1506-12-17646 og merkes Oppdretterskolen 2 og navn på deltager.
Kurset benytter flg. bok: Reproduksjon, fødsel, og starten på livet, 1. utg. Av Astrid Indrebø
(Omhandler det som foreleses om i Oppdretterskolen del 2. Boken koster kr. 330,- og kan bestilles og betales ved påmelding
I del 1 foreleses det om Genetikk og avl og oppdrett, 1.utg. Boken koster kr. 330,- og kan bestilles og betales ved påmelding.
Påmelding: Norsk Kennel Klub: te-ve.region@klubb.nkk.no
Påmeldingen gjøres fortløpende, og en bindende når kurset og evt. bøker er betalt. Når kurset er fullt, stenges påmeldingen.
Oppgi flg. ved påmelding: Fullt navn, fødselsår, bostedsadresse, Hunderase,
Spørsmål til kurset: Tlf. 95 75 40 22
Deltagere må ordne evt. overnatting selv. Det kan anbefales:
Thon Hotell, Skien https://www.thonhotels.no/
Hotell Fritidsparken: https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12072undefined
Comfort Hotel, Grenlandsporten, Langgangen; https://www.strawberry.no/