Oppdretteskolen del 2, tar for seg praktiske forhold rundt oppdrett, mens del 1 tar for seg genetikk og avlsarbeid.  NKK Te-Ve arrangerte del 1 våren 2026 og skal arrangere del 2 til høsten.  Kursene er selvstendige kurs, og kan tas uavhengig av hverandre.  Det er NKK som tildeles region disse kursene.

Tid.
Lørdag 31. oktober 2026
Klokken 09-17 
Lunsj 12.00-13.00

Søndag 1. november 2026
Klokken 09-15
Lunsj 12.00-13.00

Sted
Røde Kors Huset i Skien, Steinbruddet 7, 3718 Skien

Instruktører
Astrid Indrebø og Anne Hansen

Pris på kurset:
2700,-, inkl. lunsj begge dager.  Betales til kto.nr. 1506-12-17646 og merkes Oppdretterskolen 2 og navn på deltager.

Kurset benytter flg. bok:  Reproduksjon, fødsel, og starten på livet, 1. utg. Av Astrid Indrebø 
(Omhandler det som foreleses om i Oppdretterskolen del 2.  Boken koster kr. 330,- og kan bestilles og betales ved påmelding
I del 1 foreleses det om Genetikk og avl og oppdrett, 1.utg.  Boken koster kr. 330,- og kan bestilles og betales ved påmelding.

Påmelding: Norsk Kennel Klub:  te-ve.region@klubb.nkk.no
Påmeldingen gjøres fortløpende, og en bindende når kurset og evt. bøker er betalt.  Når kurset er fullt, stenges påmeldingen.
Oppgi flg. ved påmelding:  Fullt navn, fødselsår, bostedsadresse, Hunderase,

Spørsmål til kurset:  Tlf. 95 75 40 22

Deltagere må ordne evt. overnatting selv.  Det kan anbefales: 
Thon Hotell, Skien  https://www.thonhotels.no/
Hotell Fritidsparken: https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12072undefined
Comfort Hotel, Grenlandsporten, Langgangen; https://www.strawberry.no/