Oppdretteskolen del 2, tar for seg praktiske forhold rundt oppdrett, mens del 1 tar for seg genetikk og avlsarbeid. NKK Te-Ve arrangerte del 1 våren 2026 og skal arrangere del 2 til høsten. Kursene er selvstendige kurs, og kan tas uavhengig av hverandre. Det er NKK som tildeles region disse kursene.

Tid.

Lørdag 31. oktober 2026

Klokken 09-17

Lunsj 12.00-13.00

Søndag 1. november 2026

Klokken 09-15

Lunsj 12.00-13.00

Sted:

Røde Kors Huset i Skien, Steinbruddet 7, 3718 Skien

Instruktører:

Astrid Indrebø og Anne Hansen

Pris på kurset:

2700,-, inkl. lunsj begge dager. Betales til kto.nr. 1506-12-17646 og merkes Oppdretterskolen 2 og navn på deltager.

Kurset benytter flg. bok: Reproduksjon, fødsel, og starten på livet, 1. utg. Av Astrid Indrebø

(Omhandler det som foreleses om i Oppdretterskolen del 2. Boken koster kr. 330,- og kan bestilles og betales ved påmelding

I del 1 foreleses det om Genetikk og avl og oppdrett, 1.utg. Boken koster kr. 330,- og kan bestilles og betales ved påmelding.

Påmelding: Norsk Kennel Klub: te-ve.region@klubb.nkk.no

Påmeldingen gjøres fortløpende, og en bindende når kurset og evt. bøker er betalt. Når kurset er fullt, stenges påmeldingen.

Oppgi flg. ved påmelding: Fullt navn, fødselsår, bostedsadresse, Hunderase,

Spørsmål til kurset: Tlf. 95 75 40 22

Deltagere må ordne evt. overnatting selv. Det kan anbefales:

Thon Hotell, Skien https://www.thonhotels.no/

Hotell Fritidsparken: https://sky-eu1.clock-software.com/spa/pms-wbe/#/hotel/12072undefined

Comfort Hotel, Grenlandsporten, Langgangen; https://www.strawberry.no/