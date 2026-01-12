Oppdretterskolen del 1 - Genetikk og avl

Dato: 14. og 15. mars 2026

Sted: Skien Fritidspark – Moflatvegen 38, 3733 Skien



Forelesere: Kim Bellamy og Tone Grøn



Les mer om oppdretterskolen her

Påmelding: Send e-post til te-ve.region@klubb.nkk.no innen 15. februar 2026

Påmelding må inneholde deltagers navn, adresse, e-post, tlf.nr og hunderase(r)

Meld deg på i god tid – kurset kan være fulltegnet før påmeldingsfristen går ut.

Påmeldingen er økonomisk bindende.

Kursavgift: Kursavgiften er kr 2 700,-, inkl lunsj begge dager.

Kursavgiften betales til konto: 1506.12.17646

Merk innbetalingen med navn på deltaker.

Vil du kjøpe en eller begge bøkene som danner grunnlaget for Oppdretterskolen, må du bestille og betale for disse ved påmelding:

Bind 1: Genetikk og avl. Astrid Indrebø, 1. utgave, 2020, pris kr 330,-

Bind 2: Reproduksjon, fødsel og starten på livet. Astrid Indrebø, 1. utgave, 2020, pris kr 330,-

Overnatting

Vi har holdt av fire x firemannsrom på Skien Fritidspark,

Avtalt pris er kr 2 176,- fra fre til søn, totalt. Så her kan opptil fire dele og få god pris.

Disse kan bestilles gjennom å kontakte Heidi Brunes på mail heidibrunes@hotmail.com

Andre hoteller i nærheten som har ledig kapasitet er Henriks Hotell, Home Hotell Bryggeparken samt Thon Hotel Høyers. Disse må bestilles av påmelder selv.

Middag lørdag: Vi tilbyr samlet middag på lørdag kveld på Skien Fritidspark kl 18.30, til kr 250,- pr person.

Dette bestilles ved påmeldingen, og betales sammen med påmeldingen til kurset.

Kontaktperson: NKK region TeVe v/Heidi Brunes, heidibrunes@hotmail.com, mob 934 92 145.

Alle kan lære mye på dette kurset – enten du er fersk hundeeier som vurderer å ha valpekull, bare er nysgjerrig eller du har erfaring gjennom mange år som oppdretter

Vi lover dere en spennende, humørfylt og innholdsrik kurshelg!

For mer informasjon se www.nkk.no eller regionens egen nettside

Vel møtt til kurs!