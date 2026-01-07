5 gode grunner til å bli – eller forbli – medlem:

1. Aktivitet: Fellesskap, trening og opplevelser med hund

Som medlem får du tilgang til miljøer og aktiviteter der du bor – fra trening og kurs til arrangementer og prøver/utstillinger/konkurranser. Det gjelder uansett ambisjonsnivå: enten du vil lære mer, få mer ut av hverdagen sammen med hunden din, eller bare ha et sted å høre til.

Aktivitet handler ikke bare om resultater og premier. Det handler om mestring, trivsel og kvalitetstid, og om å dekke hundens behov for stimulering, trygghet og samspill. I tillegg gir klubbmiljøet et sosialt fellesskap og møteplasser for folk i alle aldre og livssituasjoner.

2. Rammebetingelser: Bedre vilkår for klubber, arenaer og hundehold

Medlemmer gir tyngde til arbeidet med å sikre gode forhold for aktivitet og organisert hundehold. Skal vi ha et levende hundemiljø, må det finnes arenaer og rammer som gjør det mulig å møtes, trene og arrangere på en trygg måte. Det handler blant annet om behovet for anlegg og arealer – treningsområder, haller, baner og møteplasser – og om frivillighet og drift: rammer som gjør at klubber kan planlegge, gjennomføre og utvikle aktivitet.

Et godt organisert hundemiljø handler ikke bare om aktivitet – det handler om kompetanse og trygghet. Når hundeeiere får mulighet til å lære, trene og utvikle seg i gode miljøer, får vi også flere hunder som fungerer godt i samfunnet. Det gjelder både familiehunden i hverdagen og hunder som brukes i tjeneste- og serviceoppgaver.

3. Politisk arbeid: En tydelig stemme for hunder og hundeeiere

NKK skal være en samlet, faglig stemme når saker om hund berører samfunnet – og den enkelte hundeeier. Mange beslutninger som påvirker ditt hundehold tas både lokalt og nasjonalt, for eksempel knyttet til regelverk, båndtvang, arealbruk, ansvar og ulike begrensninger.

NKK jobber for at politiske beslutninger som påvirker hundevelferd og hundehold skal være kunnskapsbaserte. Og her betyr medlemskapet noe: flere medlemmer gir større legitimitet – og sterkere gjennomslag. En tydelig politisk stemme for hunder og hundeeiere er også et viktig bidrag til bedre hundevelferd.

5. Hundevelferd: Kunnskap, ansvar og et tydelig kompass

Som NKK-medlem støtter du et arbeid for at hunder skal ha det godt – hele livet. Det handler om kunnskap og formidling, råd og informasjon som gjør hundeeiere tryggere i valgene sine. Du kan være med å påvirke og styrke arbeidet for økt hundevelferd og du kan være med å stake ut retningen NKK skal ha i fremtiden. Det handler også om et tydelig fokus på ansvarlig hundehold, helse og trivsel – hjemme og på aktiviteter.

NKK arbeider hver dag for at det skal være sunt og morsomt, både å være hund og å ha hund.

5. Medlemsfordeler: Dette får du som medlem

Som medlem i en eller flere av NKKs medlemsklubber får du tilgang til en rekke fordeler. Blant annet får du halv pris på registrerings- og påmeldingsavgifter til NKKs arrangementer, og tilgang til Hundesport med artikler om helse, hundehold, trening, sport og oppdrett.

Se også: Medlemsfordeler NKK

I tillegg kommer rabatter og medlemsavtaler, blant annet 10 % rabatt på hundeforsikring hos Agria, 5 % fast medlemsrabatt i Mustis nettbutikk i tillegg til egne medlemskampanjer, 15 % rabatt hos Norsk Dyrehelse, og medlemsfordeler via Esso Mastercard (inkludert drivstoffrabatt). NKK-medlemmer får også 10% rabatt på Novasol feriehus, og tilgang til NKKs ordning for juridisk bistand med mulighet for telefonkonsultasjon til fast medlemspris.

Meld deg inn i dag – for hunden, for hundeholdet og for fellesskapet.