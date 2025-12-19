I en sak omtalt av NRK kommer det fram at Svea Fireworks har fått tillatelse til prøveoppskyting av fyrverkeri i Verpingsvika i Ålesund flere kvelder i desember.

Les saken her: Skyt opp fyrverkeri fleire gonger i desember – naboar har sett seg lei

Når oppskyting legges til flere kvelder, blir konsekvensene større. Den allerede store belastningen nyttårsfeiringen er for dyr og miljø, er da ikke lenger avgrenset til én forventet kveld.

Belastende feiring

For mange dyr utløser fyrverkeri sterk frykt, stress og panikk, ofte med fatalt utfall. Når smellene kommer over flere dager, blir det tilnærmet umulig for dyreeiere å skjerme, forebygge og trygge dyrene sine. Ville dyr og fugler er særlig utsatt: De kan ikke skjermes, og fyrverkeri kan utløse panikkflukt med økt risiko for skader, utmattelse og død.

Dette er også et miljø- og folkehelsetema. Fyrverkeri bidrar til luftforurensning i korte, intense perioder. Fyrverkeri er også en belastning for mennesker – særlig barn og personer med traumer – fordi brå smell og lysglimt kan trigge fryktreaksjoner og utrygghet.

Dyrevelferd og miljø må vektes tydeligere

NKK har støttet forslag om å forby fyrverkeri privat regi, fordi det utsetter dyr, miljø og mennesker for unødig stress. Hovedregelen er at privatpersoner bare kan avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i tidsrommet 18.00–02.00. Utover dette er det ikke lov uten særskilt tillatelse. Regelverket er laget for å begrense omfang og risiko. Når tillatelser likevel gis i førjulstiden, mener NKK at dyrevelferd og miljø må vektes tydeligere.