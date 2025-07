Å la hunden være løs i bilen er ikke bare farlig, det er også ulovlig. Generelle regler for sikring av last gjelder når du skal ha med deg hunden din på biltur. I lov om dyrevelferd står det at transport av dyr skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret.

– Det er bekymringsfullt at syv prosent av hundene sitter løst i bilen. Ved kraftig nedbremsing, kollisjon eller utforkjøring, vil hunden bli kastet rundt i bilen med stor kraft hvis den ikke er sikret. Dette kan utgjøre en livsfare både for passasjerer og fører, sier Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria.

Bur, sele eller gitter

Undersøkelsen* viste at de vanligste måtene å sikre hunden på er å bruke et transportbur (53%), feste hunden med sele og bilbelte (34%) eller bak et beskyttelsesgitter i bagasjerommet (5%).

Flere tester viser at bur er det beste og tryggeste valget. Velg et solid bur av god kvalitet. Det bør ikke være sammenleggbart, for da er det fare for at det klapper sammen ved en ulykke.

Sele skal festes i bilbeltet i baksetet. Selen skal være kraftig, mulig å justere og ha spenner av god kvalitet.

Gitter plasseres mellom baksetene og bagasjerommet, og skal være robust og stabilt. Dette alternativet forhindrer hunden i å fare fremover, men hunden kan fortsatt bli skadet.

– Bruk et godkjent transportbur eller en sele som er ment for bilkjøring. Det øker tryggheten for både dyr, fører og passasjerer, sier Stenseng.

Katt på biltur

I undersøkelsen oppgir 37 prosent at katten aldri er med på biltur, men for de som har med katten er transportbur det de fleste velger. 50 prosent bruker bur, mens bare ni prosent bruker sele. Det var to prosent som oppga at katten er usikret på biltur.

– Det kan gå riktig ille dersom dere havner i en trafikkulykke og katten ikke er forsvarlig sikret i bilen. Andre konsekvenser kan være at føreren blir distrahert eller at katten smetter ut av et vindu eller en dør når du stopper, advarer Stenseng.

*Undersøkelsen ble utført av Xtreme på oppdrag fra Agria i desember 2024. 611 norske hunde- og katteeiere bidro med svar.