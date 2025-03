Samtidig søkte vi om tilgang til Folkeregisterets grunnleggende personopplysninger. Dette betyr at når du verifiserer deg med BankID, vil vi automatisk oppdatere navn, adresse og telefonnummer. Systemet vårt vil regelmessig sjekke om informasjonen vi har lagret fortsatt er korrekt. Dette automatiske oppslaget er synlig på Folkeregisterets side, når man ber om innsyn i hvem som har sett dine opplysninger

Viktig å merke seg: NKK har kun tilgang til navn, adresse og telefonnummer – ingen andre personopplysninger fra Folkeregisteret eller Skatteetaten.

NKK tar personvern på alvor og sørger for at all informasjon håndteres i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi bruker kun de nødvendige opplysningene for å forbedre tjenestene våre og sikre at informasjonen din er oppdatert og korrekt.