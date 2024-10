Den internasjonale organisasjonen for kennelklubber, FCI, vedtok nylig at det skulle åpnes for en ny valpeklasse, «Baby puppies», ved alle CACIB-utstillinger. Fra før har det vært valgfritt om man i det hele tatt ville ha valper med, og NKK hadde frem til og med 2021 en uoffisiell valpeklasse for valper 6-9 mnd. «Baby», som omfatter valper fra 3-6 mnd (4-6 mnd i Norge), har aldri vært inkludert på NKKs utstillinger.

Beslutningen om å kutte ut valpeklassene på NKK-utstillinger ble tatt av Særkomité utstilling i 2021. Vedtaket er begrunnet i plassmangel og dyrevelferd, da NKK-utstillinger som oftest er svært travle med begrenset plass, og dermed uegnet som et sted for å stille ut valper.

Da vedtaket fra FCI ble sendt ut til de nasjonale kennelklubbene i vår, tilskrev NKK FCI og ba om unntak fra påbudet, igjen begrunnet i dyrevelferdshensyn og hensyn til hundesportens anseelse.

FCI har svart positivt, og har gitt NKK dispensasjon fra påbudet om valpeklasser. NKK er glade for at vårt standpunkt er blitt hørt i FCI, og heller ikke i fortsettelsen vil det bli valpeklasser ved NKKs utstillinger, verken internasjonale (CACIB) eller Nordiske.

NKK er positive til valpeskuer, men understreker at det er viktig at disse arrangementene har en ramme som ikke utsetter valpene for unødig stress eller skremmende opplevelser. Valpeskuer skal være en treningsarena og en positiv erfaring for valpen, hvor resultatet er underordnet det at valpen får en god opplevelse.