Tekst: Anne Buvik

Høyst henger det å vinne «Bamsen», statuetten for årets mestvinnende hund på NKKs utstillinger. Statuetten er oppkalt etter elghunden Bamse, som ble vinner på NKKs aller første utstilling i 1898. Den har vært delt ut siden slutten av 1960-tallet. Det er plasseringer i gruppe- og Best In Show-finaler som gir poeng i konkurransen.

Bamsevinner 2025: Rotojet’s Revelation

Årets vinner er altså en sort amerikansk cocker spaniel, multichampion og multivinner Rotojet’s Revelation, eid og oppdrettet av Karin Linde Klerholm. Hun var bosatt i USA mellom 2014 og 2022, og Tango, som han heter til daglig, var født der, og skulle egentlig eksporteres til Finland. Av ulike grunner ble ikke det noe av, og Karin beholdt ham selv. Han har hatt en fantastisk karriere, som nå blir avsluttet etter NKK Sandefjord i november, hvor prisene deles ut.

Tango takker for seg

- Å gå til topps i Norge var noe jeg aldri hadde planlagt. Men jeg stilte ut både på NKK Sandefjord i februar og på NKK Kristiansand i april. Begge steder vant «Tango» gruppen, og det var min venninne som ringte meg og fortalte at han ledet konkurransen i Norge. Så da bestemte jeg meg for å satse, sier Karin.

Tango er seks år gammel, og «æresrunden» i Sandefjord i november blir hans siste. Nå skal han klippes ned og bare gjøre som han selv vil.

Kjente fjes på pallen

På de neste plassene fulgte to «gamle travere», som begge har hevdet seg i grupper og BIS i flere år. For fjerde gang er sheltien Lundecocks Coconut nummer to, han eies av Finn Helge Olsen. Og nummer tre er fjorårets vinner, petiti basset griffon vendeen Soletrader Pat on the Back, eid av Anders Tunold-Hanssen og Sara Robertson.

Årets veteran

Årets veteran har vært et tett løp mellom de to fremste. Den som til slutt gikk til topps, er en åtte år gammel faraohund, Bazinga Dracary the Deathstroke, eier og oppdretter er Simon Tien Hansen fra Sørumsand. Bare ett enkelt poeng bak kom nummer to, en mellompuddel ved navn Sandust Indy Angel, eier er Janne Evertsen.

Årets oppdretter

Årets oppdretter var igjen Simon Tien Hansen, kennel Bazinga. Han oppdretter faraohunder, og det er tredje gang på fire år han vinner denne utmerkelsen. Hundene hans hevder seg over hele verden, og han har også hatt stor suksess med sine oppdrettergrupper i utlandet, også på noen av de største utstillingene i Norden og i Europa for øvrig.

Faraohundene var klare vinnere i konkurransen, fulgt av Kangelani rhodesian ridgebacks, en kennel eid av Marit Hjartøy, mens tredjeplassen gikk fjorårets vinner, kennel Caci med flatcoated retrievers fra Sverige. I denne konkurransen viser man en gruppe på fire hunder, alle oppdrettet av samme person.

Årets avlshund

Årets beste avlshund er en dvergschnauzer sort/silver, Divine Ones Prince Charming. Han eies av Veronica Seppola, og tok en solid seier, foran tibetansk spaniel, Sagalands Nilson eid av Sonja Dramstad, og jack russel terrier Kawamos Blazing Hunters Libertas, eid av Kari Anne Sagmo Lundberg. I denne konkurransen må det vises en gruppe med fire avkom etter avlshunden, alle må ha vært bedømt på den respektive utstillingen.

Årets norske hunderase

Den femte og siste konkurransen er om Årets norske hunderase. Her konkurrerer rasevinnerne i de sju norske hunderasene om poeng i en egen finale på NKKs utstillinger. Denne sesongen ble det svært tett mellom to flotte representanter for de de norske rasene som begge har hevdet seg i grupper og BIS også utenom «beste norske»-finalen. Vinner med meget knapp margin ble norsk buhund Kimura’s Kyrre, eid av Kathrine Øksnevad Lindstrøm.

Like bak fulgte dunkeren Sigrid av Maurvangen, eid av Shelia Rao. Denne hunden ble blant annet Best in Show på NKK Fause i august, det var første gang på mange tiår at en norsk harehund gikk til topps på en slik utstilling.

NKK gratulerer alle vinnere, fyldigere omtaler og intervju med vinnerne kommer i neste nummer av Hundesport. Premiene deles ut på NKK Sandefjord i november, denne utstillingen er også den første tellende i neste sesongs konkurranse.

Årets rasevinnere kåres etter årets siste utstilling i Sandefjord i november.