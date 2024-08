Hvert år får forsikringsselskapet Agria inn flere skademeldinger som gjelder hunder som blir forgiftet av sopp. Agria og veterinær Sara Solheim oppfordrer alle hundeeiere til å se opp for giftig sopp og være oppmerksom på symptomene.

Soppsesongen varierer fra år til år, men enkelte steder starter den allerede i juni og avsluttes så sent som i desember.

Kontakt veterinær med en gang

Husk at giftig sopp ikke bare finnes i skogen, men også i hager og langs veien. Dersom du mistenker at hunden din har fått i seg giftig sopp er det viktig å ta den med til veterinæren med en gang.

For at veterinæren raskt kan sette i gang med rett behandling er det viktig å vite hva slags sopp hunden har fått i seg, ettersom behandlingsmetode og oppfølging kan variere for de ulike soppforgiftningene. Prøv også å merke deg hvordan det ser ut der soppen vokser.

– Tenk på at soppen også kan være farlig for deg, så unngå å ta direkte på denne. Noen ganger kan gode bilder fra flere vinkler være like bra som å ta med soppen. Husk å ta bilde av undersiden av soppen, det kan være viktig for typebestemmelsen, sier veterinær Sara Solheim.

Om det er kort tid siden hunden spiste soppen, kan veterinæren gi hunden brekkmiddel for å forsøke å få opp mest mulig. Medisinsk kull vil ofte gis for å prøve å binde giftstoffene og dermed hindre at disse tas opp i kroppen. Hunden får også ofte væskebehandling for å hjelpe kroppen og prøve å unngå kroniske skader.

Symptomer

Symptomene er ulike avhengig av hvilken og hvor mye giftig sopp hunden har fått i seg.

– Noen symptomer kommer ganske raskt etter inntak, andre symptomer kan først vise seg etter noen dager, forteller Solheim.

Ett eller flere av disse symptomene kan være tegn på at hunden din har fått i seg giftig sopp:

Kvalm/ sikler

Oppkast / blodig oppkast

Diaré / blodig diaré

Vil ikke spise

Magesmerter

Pusteproblemer

Urolig

Endret adferd

Store pupiller

Små pupiller

Rask puls

Ustø

Skjelver

Muskelrykninger

Slapp / sløv

Kramper

Bevisstløs / koma

Lungebetennelse (røyksopper)

Giftige sopp

Rød fluesopp kjenner nok de fleste igjen, men det finnes omtrent 60 giftige sopparter i Norge. Mange er vanskelige å skille fra hverandre.

Noen eksempler på giftige sopp er:

Hvit fluesopp

Grønn fluesopp

Brun fluesopp

Rød fluesopp

Panterfluesopp

Lumsk traktsopp

Reddikkmusserong

Giftslørsopp

Flatklokkehatt

Sandmorkel

Fleinsopp

Røyksopp

Trevlesopp

Du kan se illustrasjoner og lese om de ulike soppene på Norges sopp- og nyttevekstforbund.