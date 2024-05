1. Blir hunden din redd eller stresset i store folkemengder og av høye lyder? Da bør du la hunden din være hjemme sammen med deg eller en annen hundevant person i stedet for å ta den med for å se på 17. mai-toget eller andre store sammenkomster.

2. Hvis hunden din takler fint å være med ut på festdagen, tenk på at små hunder og poter kan bli tråkket på i folkemengden. Ta hunden på armen eller hold dere litt på avstand fra folkemengden.

3. Er du et sted i landet som har varmt og godt vær på nasjonaldagen, ta med kaldt vann til hunden og opphold dere så mye som mulig i skyggen dersom du tar med hunden ut. Kanskje er det best om den kan slappe av hjemme i stedet?

4. Noen liker å pynte hunden sin med hundefestdrakt, men dette bør du droppe om det er varmt ute eller om hunden ikke er vant til å ha på seg tøy.

5. Sløyfer i rødt, hvitt og blått er stilig i selen eller på halsbåndet, men knyt godt fast og pass på at hunden ikke svelger båndet. Dette kan føre til store problemer i mage- og tarmsystemet.

6. Is, kake, pølser og grillmat hører med til feiringen, men ikke for våre firebeinte venner. Hunden kan bli dårlig i magen av mat den ikke er vant til å spise og enkelte ting som sjokolade og bein fra grillmaten kan være direkte farlig. Styr snuten unna! Grøftekantene kan også være litt ekstra spennende for hunden denne dagen. Pass på at den ikke spiser ispinner, servietter, sjokoladekakerester og annet som kan ligge der.

7. Er du stresset? Det smitter over på hunden din! Forbered deg godt, stress ned og sørg for å ha tid til en deilig rolig tur med hunden også. Pass på at hunden har mulighet til å trekke seg unna og hvile seg et rolig sted dersom dere har gjester eller er på besøk.