I forbindelse med WDS avvikles også en rekke spesialutstillinger, og på fredag er det klart for finalen i FCI World Challenge. I denne finalen deltar hunder fra 48 land, en fra hvert land, valgt av sin nasjonale kennelklubb. Vanligvis er dette den mestvinnende hunden fra året før. Den norske representanten er en petit basset griffon vendeen, fjorårets «Bamsevinner», Champion Soletrader Pat on the Back. Han er eid av Anders Tunold-Hanssen og Sarah Robertson.

FCI World Challenge består av tre delfinaler hvor fire hunder fra hver går videre til den endelige finalen.

Hundene påmeldt på den ordinære utstillingen konkurrerer om titlene verdensvinner, juniorvinner og veteranvinner i hvert kjønn. Størst konkurranse er det i rasene labrador retriever med 241 påmeldte, finsk lapphund med 204, og golden retriever med 171. I alt er 397 ulike hunderaser representert.

Både finalene og FCI World challenge vil bli strømmet. All informasjon, resultater og link til strømmingen finnes på siden www.wds2025.fi.

NKK ønsker alle deltakere lykke til!