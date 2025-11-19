Antall besøkende: 8 519 (7 014 i 2024)

Vekst: +32 % sammenlignet med fjoråret

Ny rekord: Ja – høyeste besøkstall noensinne for arrangementet, en viktig årsak til veksten var nok at vi fikk med oss flere av NKK-klubbene på både hundetorget, utstillingen og på andre aktiviteter. Vi blir bedre sammen!

Sterk vekst i besøkstall: Hele 8 519 besøkende gjennom helgen, en økning på 32 % fra 2024. Dette viser at Oslo Dog Show er i positiv utvikling og tiltrekker seg stadig flere hundeinteresserte.

Bidrag fra NKK-klubbene: Flere klubber deltok aktivt på klubbtorget og arrangementene, noe som skapte mer engasjement og bredde i programmet.

Samarbeid med DyreID: DyreID hadde stand sammen med NKK hele lørdagen og uttrykte stor tilfredshet med samarbeidet. Dette styrker arrangementets profil og gir merverdi for besøkende. Vi ser frem til videre samarbeid etter tegningen av en felles intensjonsavtale.

Aktivitet i hallene:

– Hall A: Hundetorget var svært populært, med mange besøkende som ønsket informasjon om ulike hunder og mange vurderte ny hund og dermed en ny bestevenn!

– Hall C: Aktiviteter og foredrag skapte liv og engasjement både lørdag og søndag.

Programmet med tre dager med utstillinger, foredrag og aktiviteter i tre haller ga et variert og innholdsrikt tilbud.



TAKK til alle besøkende, utstillere og samarbeidspartnere som tok turen innom vår stand!

Vi gleder oss allerede til neste år!