Kurset begynner fredag 05/09 kl.18.00, lørdag 06/09 kl.09.00 -ca.18.00 og avsluttes søndag 07/09 kl 09.00 -ca.17.00.

Foreleser: Wenche Eikeseth og Maja Heinilä

Sted: Sandefjord Motorhotell, Fokserødveien 21, 3241 Sandefjord

Kursinnhold:

Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.

Anatomi og bevegelser.

Genetikk (avlslære). Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.

Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.

Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.

Kurset omhandler NKKs 3 dommerelevkompendier.

Nr 3 av heftene er den mest aktuelle.

nr. 1 - Hundedommeren.

nr. 2 – Genetikk, rasebeskrivelser og typeforståelse

nr. 3 - Anatomi og bevegelser

Heftene fåes kjøpt direkte fra NKK, og koster kr. 250,00 per stykk, dette må du kjøpe selv før kurs oppstart:

Heftene fås kjøpt direkte i NKK butikken.



Pris pr deltager kr 2500,- inklusiv lunsj begge dager. I tillegg kommer kurshefter, som du selv kjøper via NKK.

Det er mulig å bestille overnatting på hotellet. Da er det følgende priser; kr 1.260 for enkeltrom og 1.635 for dobbeltrom. Book direkte på hotellet og si at det er i forbindelse med kynologikurs.

Begrenset antall deltagere, så vær rask. Påmelding stenger ved fullt.

For påmelding, send mail til te-ve.region@klubb.nkk.no og merk mailen påmelding til kynologkurs.

Lurer du på noe, kan du kontakte Heidi Brunes, mob 934 92 145