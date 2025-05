Kurset blir avholdt

lørdag 8. november klokken 9-18 og

søndag 9. november klokken 9-16

Foreleser: Elisabeth Aune Moseby og Anne Livø Buvik.

Åpent for alle: Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.

Sted: Østfold Fuglehunds lokaler, Skjelinveien 38, 1659 Torp Kursinnhold:

Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.

Anatomi og bevegelser.

Genetikk (avlslære).

asalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.

Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.

Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.



NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!



Kurset omhandler NKKs dommerelevkompendier 1-3.

Heftene fås kjøpt direkte i NKK butikken.



Pris pr deltager kr 2700,- I tillegg kommer kurshefter.



Påmelding:

Påmeldingsfrist 15. oktober!

Klikk her for å melde på.



Ved spørsmål send mail til ostfold.region@klubb.nkk.no eller tlf 40841753

Velkommen på kurs!