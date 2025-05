I den forbindelse ønsker vi innspill fra dere på hva vi skal fokusere på fremover, samt hvilke aktiviteter dere som medlemsklubber trenger og/eller ønsker at vi skal arrangere. Frist for å melde inn settes til søndag 1. juni slik at styret kan behandle de innspill som kommer før medlemsmøtet.



Aktiviteter som det er nærliggende å få tilbakemelding på er:

Instruktørkurs del I

Instruktørkurs del II

Organisasjonskurs

Andre kurs/aktiviteter



Hva skal styret i regionen fokusere på?

Vi er til for medlemmene, og er interessert i å få en tilbakemelding på hva vi kan gjøre for på best mulig måte understøte den virksomheten som foregår ute i klubbene.

Med vennlig hilsen

Norsk Kennel Klub Region Oslo og Akershus