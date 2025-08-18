Kurset dekker emner som hunderaser, avl, helse, atferd og trening.

Kurset er ofte obligatorisk for de som ønsker å utdanne seg til eksteriørdommere for hund.

Det er også nyttig for alle som har interesse for hunder og ønsker å lære mer om dem.

Kurset blir avholdt:

Fredag 28. november 2025 Kl 18

Lørdag 29. november 2025 Kl 9-18

Søndag 30. november 2025 Kl 9-17



Sted; Vestsiden Skole, Mauritz Hansensgate 32, 3617 Kongsberg



Kursholder: Ingrid Prydz Ohm og Gro Svandalsflona

Åpent for alle: Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.

Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.

Anatomi og bevegelser.

Genetikk (avlslære).

Asalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.

Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.

Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.



NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!





Pris pr deltager kr. 2500,-

NB! Kurshefter kommer i tillegg.

Kurset omhandler NKKs dommerelevkompendier 1-3.

Heftene fås kjøpt direkte i NKK butikken.



Påmelding:

Kontaktperson; Anica Johannessen, tlf 40242501, mail; buskerud.region@klubb.nkk.no

Velkommen på kurs!