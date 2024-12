Dato: Lørdag 25. og søndag 26. januar 2025

Tidspunkt: 09.00 til 17.00 begge dager

Sted: Norsk Kennel Klub, Nordåsveien 5 1251 Oslo

Foreleser: Øystein Eikeseth

Pris: 1500,- inkl enkel lunsj og kaffe/te

Organisasjonskurs har til hensikt å gi relevant kunnskap i ledelse av hundeklubber.



NKK har utarbeidet et organisasjonskurs som er basisgrunnlag for kurset.



Tema som behandles på kurset er - Slik er hunde-Norge organisert – NKK - Styret; et kollegium - Tillitsvalgte og de enkelte verv - Råd og utvalg - Styrets arbeid – Møteledelse - Fremgangsmåte ved valg – Årsmøte – Saksbehandling.



Kurset er et todagerskurs med ca. 8 skoletimers undervisning hver dag, og er lagt opp med forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, problemløsninger og rollespill. Deltakerne deltar aktivt og får utfordringer i løpet av kurset.



Som organisasjonssjef i Norsk Kennel Klub (NKK) gjennom mer enn 20 år har Øystein sett hvordan klubbene bruker mye unødvendig energi på ledelsen av klubben. Mye av årsaken til dette er ofte at klubbstyret ikke vet hvilke organisatoriske verktøy styret har til disposisjon å konkludere saker/løse saker.



Overnatting kan bestilles på Quality Hotel Entry, Lienga 11 1414 Trollåsen, Tlf. 66997800

Presentasjon av foreleser:

Øystein Eikeseth har vært aktiv i hundemiljøet i mer enn 50 år. Han har hatt så å godt som alle slags verv i det organiserte hundemiljø. Før han ble ansatt som organisasjonssjef i NKK var han leder av NKKs avdeling Oslo/Akershus. Han har også sittet i styrer for raseklubb, i mange komiteer i NKK og i NKKs Hovedstyre.

Eikeseth er også autorisert eksteriørdommer, har drevet oppdrett.

Eikeseth har i over 20 år holdt organisasjonskurs rundt om i landet.

Tilbakemelding fra kursdeltaker:

Vi i NAMK har snakket mye sammen i etterkant av kurset ditt og er såååå fornøyde med det. Veldig matnyttig og er absolutt et verktøy for oss til å gjøre arbeidet vårt med å drifte NAMK mellom årsmøtene på en best mulig måte. Vi ser at det er flere ting vi må gjøre endringer på og vi vil helt klart føle oss tryggere på at vi kan gjøre rette valg i ulike saker vi møter. Det var veldig fint med den variasjonen du hadde lagt opp til med gruppeoppgaver, rollespill og teori. Det at det også var rom for å stille mange spørsmål og "diskutere" var veldig positivt. Det var jo et pluss at vi ikke var flere, tenker jeg.

Tove Reitan Tveiten