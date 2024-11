Webinaret avholdes på teams den 20.november kl 17:30- 20:30

Lenke til arrangementet (TEAMS) vil bli lagt ut i forkant.

Foredragsholder: Line Orlund

Line Orlund har lang og bred erfaring med organisasjonsarbeid både fra arbeidslivet og fra sitt virke i ulike organisasjoner.

Hun har holdt en rekke organisasjonskurs for flere organisasjoner. Orlund ble valgt til leder for Norsk Boxerklubb i 2010 og har vært leder i klubben i 10 av de siste 14 årene.

Hun har vært ordstyrer på mange årsmøter og er opptatt av å få til gode prosesser og møter for de klubbene hun bistår.

Deltakelse på webinarene er gratis. Det vil være anledning til å stille spørsmål i chatten underveis, og spørsmålene vil bli besvart i størst mulig grad.



Webinarene vil bli tatt opp og være tilgjengelig uten ekstra kostnad i en kortere tisperiode etter at de er avholdt.