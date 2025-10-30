Meld deg på i god tid – kurset kan være fulltegnet før påmeldingsfristen går ut!

Påmelding er økonomisk bindende

Link til påmelding

Kursavgift 2700,- inkludert lunsj og forfriskninger i pausene

Kursavgift betales via lets.reg ved påmelding.



NB! Oppgi om du ønsker å kjøpe boka som danner grunnlaget for kurset - den bestilles og betales i så fall til kennel.millside@gmail.com

Oppdretterskolen Bind 2: Reproduksjon, fødsel og starten på livet.

Astrid Indrebø, 1. utgave, 2020, pris kr 330,-

Det er også mulig å bestille boka som danner grunnlaget for kurs 1:

Oppdretterskolen Bind 1: Genetikk og avl en enkel innføring i genetikkens mysterier og hvordan kunnskap og samarbeid kan hjelpe oss å avle friske, sunne hunder. Astrid Indrebø, 1. utgave, 2020, pris kr 330,-

Overnatting hotell

Bestilles direkte til Storebaug Hotell og Kro.

Rabattkode for bestilling av rom kan fås på forespørsel til kennel.millside@gmail.com

Betales ved avreise til hotellet.

Kontaktperson før kursstart:

NKK region Østfold, v/Vibeke Kvisler, tlf 40841753, kennel.millside@gmail.com



Alle vil lære mye på dette kurset – enten du er fersk hundeeier som vurderer å ha valpekull eller bare er nysgjerrig – eller du har erfaring gjennom mange år som oppdretter.