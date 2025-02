Påmelding må inneholde deltagers navn, adresse, e-post, tlf.nr og hunderase(r) Meld deg på i god tid – kurset kan være fulltegnet før påmeldingsfristen går ut. Påmeldingen er økonomisk bindende

Kursavgift:

Kursavgiften er kr. 2600,- som inkluderer kursmateriell og lunsj.

Påmelding og betaling via Lets.reg



Vil du kjøpe en eller begge bøkene som danner grunnlaget for Oppdretterskolen og få disse utlevert på kurset, må du bestille og betale for disse ved påmelding direkte til regionen mail ostfold.region@klubb.nkk.no.



Det er også mulig å bestille boka som danner grunnlaget for kurs 1 i NKKbutikken



Bind 1: Genetikk og avl. Astrid Indrebø, 1. utgave, 2020, pris kr 330,- Bind 2: Reproduksjon, fødsel og starten på livet. Astrid Indrebø, 1. utgave, 2020, pris kr 330,-

Kontaktperson for kurset:

NKK region Østfold v/Vibeke Kvisler

kennel.millside@gmail.com

mobil 40841753.

Alle kan lære mye på dette kurset – enten du er fersk hundeeier som vurderer å ha valpekull, bare er nysgjerrig eller du har erfaring gjennom mange år som oppdretter Vi lover dere en spennende, humørfylt og innholdsrik kurshelg!

Overnatting

Du bestiller overnatting selv på Storebaug Hotell og Kro.

Kampanjekode «norsk kennelklubb» gir 20% rabatt på ordinær pris. Skal du ha med deg hund så kan du ikke bruke rabattkoden. Bestill til ordinær pris og oppgi at du skal ha hund på rommet og at du skal på kurs i regi av NKK region Østfold, da slipper du å betale tillegg for hund på rommet

Vel møtt !