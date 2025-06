Instruktørutdannelse trinn 1

Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Alle tre må bestås for at utdanningen skal godkjennes.

Dato og sted:

30. og 31. august / 27. og 28. september: Erdal ungdomsskole 5306 Erdal

18. og 19. oktober / 22. og 23. november (eksamen): Fjellanger hundeskole på Os

Klokkelsett:

Alle dager fra 10.00-18.00

Pris og påmelding:

Kr 6000.

Bindende påmelding til kurs.nkk.hordaland.@gmail.com innen 30. juni 2025

Oppgi

-fullt navn

-adresse

-e-post

-mobilnummer

-beste resultat med egentrent hund

-klubb du representerer.

Konto; 1644 27 86104

Krav for å gå på Trinn 1 kurs

Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Alle tre må bestås for at utdanningen skal godkjennes, og sensor skal dokumentere dette overfor NKK.Se mer informasjon nederst på siden



Sensor:

Geir Ottesen

Praktisk informasjon:

-Ta med skrivesaker / PC / Cromebook, mye teori første helgen, men det blir bedre!

-Det er tilgjengelig gjestenett på skolen!

-Det er ikke lov å ha hunder inne på skolen!

-Fint om alle har en gmail når kurset starter, da kan jeg dele nyttig info med dere i en mappe på google-disk!

-Det blir noen gruppeoppgaver i form av lekse, dere må samles (zoom) en økt på ca. 5 timer!

Antall deltakere:

Det er plass til 10 deltakere på kurset

Krav for å gå på Trinn 1 kurs

1) Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpe-instruksjon under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges. Må dokumenteres skriftlig av NKK instruktøren med datoer og timetall!

2) Skriftlig anbefaling fra klubb,

Klubben skal bruke følgende grunnlag for å anbefale en instruktør:

-være minst 18 år gammel

-være medlem av medlemsklubb

-kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk

-vise stor interesse for hundesaken

-forplikte seg til å virke som instruktør

-være vurdert som egnet -akseptere og følge de til enhver tid gjeldende regler

Hvis disse kriteriene er oppfylt, skal klubben dokumentere dette og sendes til: kurs.nkk.hordaland.@gmail.com

Minst ett av følgende krav med egentrent hund etter NKKs regelverk:

* NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl. C

* RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1

* 2. premie kl. II LP eller LP1 tittel

* Deltatt i kl. II agility

* Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere

* 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve

* B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO

Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat

* Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2

* 2. premie i Rally LP kl. 2 eller RL1 tittel

* 2. premie Kreativ LP kl. 2

* Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub.



Trinn 1 instruktør kan holde kurs om all grunnopplæring av hund og dømme Bronsemerkeprøven.

Den består av øvelsene tannvisning, lineføring, innkalling, dekk fra holdt, stå under marsj og enkelt dekk ett minutt.



PENSUMLITTERATUR

* NKKs utdanningsplan for instruktører trinn I.

* En pedagogisk veiledning for Norsk Kennel Klubbs instruktører

* Læring og adferd – kompendium til NKKs instruktørutdanning

* NKKs lover og etiske regelverk (selvstudium)

Anbefalt litteratur

* Din Hund (Järverud)

* Din Hund Fortsetter (Järverud)

* Etologiboken (Ingrid Tapper)

* Bra relasjon (Kenth Svartberg)

* Animal Assisted Activities With Dogs (Rainer Wohlfart og Line Sandstedt)

* Mentalitetsboken (Curt Blixt)