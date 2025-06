Lillehammer Brukshundklubb arrangerer instruktørkurs NKK Trinn 2 LP (konkurranselydighet)

Instruktør:

Hilde Ulvatne Marthinsen

Sensor:

Steinar Feragen

Datoer:

24. 25. og 26.10.25

21., 22. og 23.11.25

12., 13. og 14.12.25 - uten instruktør

09., 10. og 11.01.26

16., 17. og 18.01.26 - inkl. eksamen

Klokkeslett:

Fredager kl. 18:00 - 21:00

Lørdag og søndag kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Lillehammer Brukshundklubb, Sjøsetervegen 29, Lillehammer. Vi har eget klubbhus og oppvarmet treningshall.

Antall plasser for Trinn 2 LP:

6 stk.

Pris:

5500,- for medlem i Lillehammer Brukshundklubb

6500,- for ikke medlem

Det vil bli gitt støtte til klubbens medlemmer som har bidratt på treninger og kurs, og som ønsker å ta NKK trinn 2 LP instruktørutdanning. Nøyaktig hva støtten vil bestå av, vil styret komme tilbake til etter styremøte som avholdes i mars.

Påmeldingsfrist er 31. Juli 2025 kl. 18:00

Økonomisk bindende påmelding.



NB: Dere må selv sørge for å ha alle de formelle og praktiske kravene i orden innen kursstart, og i henhold til NKKs regelverk for instruktørutdanning. Les mer om dette her:

Utdanningsplan trinn 2 LP

Det vil også være 6 plasser på Trinn 1 utdanning. Denne vil gå samme helg. Se egen påmelding for dette.

Kursmateriell deles ut ved oppstart.



Samarbeidsavtale avtales med styre før påmelding og avtalen må underskrives før kursstart. Bindingstid som klubbens instruktør i 2 år og avholde minst 3 kurs innenfor denne perioden.

Kontaktperson for kurset:

Ellen H. Tangen

E-post: leder@lbhk.no