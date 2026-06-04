Tid: ca. kl. 10:00–15:00

Sted: Nedre Foss Park, Oslo



Hold av datoen allerede nå!



Visste du at det finnes rundt 600 000 hunder i Norge? For stadig flere av oss er hunden en viktig del av livet – som venn, familiemedlem, treningspartner, turkompis, tjenestehund og kilde til trygghet og glede. Vi ønsker å løfte frem alle disse egenskapene og verdiene til så mange som mulig.

Hundens dag blir ikke “bare” en hyggelig dag med hund – men en levende møteplass for alle som er glad i hund, nysgjerrige på hund eller ønsker å lære mer om hund.



Hva kan du forvente?

Programmet er fremdeles under utvikling, men vi kan allerede nå love en dag fylt med:

Aktiviteter og demonstrasjoner av hundesporter.

Møte med organisasjoner, fagmiljøer og aktører fra Hunde-Norge.

Inspirasjon, kunnskap og gode råd om hundehold, ulike hunderaser og dyrevelferd.

Spennende innslag som viser hundens viktige rolle i samfunnet og hverdagen vår.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi ønsker å:

Fremme godt og ansvarlig hundehold.

Synliggjøre det fantastiske mangfoldet i hundemiljøet.

Skape fellesskap og aktivitet.

Gi hunden den plassen den fortjener i samfunnet.



Dette er en dag for alle – enten du vurderer å skaffe deg hund, allerede er hundeeier, eller bare er glad i dyr.

Sammen med engasjerte samarbeidspartnere, organisasjoner og klubber ønsker vi å skape en dag som både inspirerer, lærer og samler mennesker – på tvers av bakgrunn og erfaring.



Vil du følge med videre?

Vi slipper mer informasjon om program, deltakere og aktiviteter fortløpende!





Vil du følge med videre?

Vi slipper mer informasjon om program, deltakere og aktiviteter fortløpende!

Les om arrangementet på Facebook her.

Sammen løfter vi frem hunden!

– vi gleder oss til å se deg!