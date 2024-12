Q: Hva var hovedstyrets vedtak angående krysningsprosjektet for cavalier king charles spaniel? A: Hovedstyret ba generalsekretæren (sekretariatet) utforme en endelig prosjektplan for krysningsprosjektet. Tidligere prosjektorganisering med delegasjoner opphører ved dette vedtaket. I praksis betyr dette at sekretariatet skal utarbeide en ny prosjektplan.

Q: Hva er bakgrunnen for krysningsprosjektet? A: NKK står overfor en ekstraordinær situasjon etter Høyesterettsdommen som forbyr avl av rasen. Et vellykket krysningsprosjekt er viktig for NKK som ansvarlig avlsorganisasjon og for fremtidig organisering av tilsvarende prosjekter.

Q: Hva er de juridiske og faglige vurderingene knyttet til prosjektet? A: Advokat Bjørgan fra Lund&Co har foretatt en juridisk vurdering som konkluderer med at styret har et særskilt ansvar og en plikt til at prosjektet gjennomføres i tråd med råd fra norske fagmiljøer, all den tid det foreligger en dom fra Norges Høyesterett som NKK må rette seg etter.

Q: Betyr Hovedstyrets vedtak og juridiske vurdering at alle krysningsprosjekter skal ledes fra sekretariatet? A: Nei. Også i dette prosjektet ble det forsøkt en prosjektorganisering med raseklubben som prosjektleder. I dette tilfellet førte en slik organisering ikke til et omforent prosjekt i tråd med Hovedstyrets intensjon.

Q: Hvem leder krysningsprosjektet på cavalier king charles spaniel nå? A: Det er Hovedstyret som er ansvarlige for prosjektet og har delegert utformingen av prosjektmandatet til generalsekretær. Sekretariatet er i gang med å utforme dette og vil ha dette på plass senest innen utgangen av februar.

Q: Hvordan registreres kullene i krysningsprosjektet i NKK? A: Krysningskullene som deltar i krysningsprosjektet registreres i NKKs nyopprettede sideregister (ANO) i henhold til FCIs registreringsregler.

Q: Har NKK søkt rasens hjemland om godkjenning av krysningsprosjektet på cavalier king charles spaniel? A: Ja. NKK har hatt dialog med The Kennel Club og fått krysningsprosjektet godkjent.

Q: Hvorfor ble prosjektet endret? A: Den opprinnelige prosjektgruppen, bestående av representanter fra Norsk Cavalierklubb og NKKs sekretariat klarte ikke å enes om en prosjektplan som Sunnhetsutvalget kunne godkjenne og prosjektarbeidet stoppet derfor opp.

Q: Jeg har allerede krysningskull med cavalier som var godkjent, hva vil skje med kullene? A: Kull som er avlet i henhold til de enhver tid gjeldende krav* er fortsatt med i krysningsprosjektet og vil registreres i NKKs sideregister (ANO).

Q: Er det lov å avle krysninger av cavalier? A: Høyesterett har uttalt at et krysningsprosjekt ikke nødvendig vis er i strid med dommen. Krysningsprosjektet må vise at avlsarbeidet gir en forbedring i rasens helse innen rimelig tid. Skal valpene registreres i NKK, må avlen følge de kriteriene* som er satt i NKKs krysningsprosjekt.

Q: Når kommer endelig prosjektplan? A: Sekretariatet er i gang med å utforme en ny prosjektplan og vil ha dette på plass senest innen utgangen av februar.

Q: Kan jeg avle på min cavalier king charles spaniel før endelig prosjektplan er vedtatt? A: Ja så lenge hundene og parringen følger de til enhver tid gjeldende kriteriene* som er satt. I en overgangsperiode oppfordres oppdrettere som planlegger parringer å ta kontakt med NKK på avlsprogram@nkk.no

Q: Må jeg være medlem av Norsk Cavalierklubb for å være med i krysningsprosjektet? A: Nei, men er du medlem i en NKK tilsluttet klubb, vil NKK støtte en del av helseundersøkelsene økonomisk og du får rabatterte priser på NKKs tjenester.

Q: Må parringen godkjennes før parringen finner sted? A: Nei du trenger ikke å få godkjent parringen. Kravet er at hundene tilfredsstiller helsekravene* og at innkrysningsrasen er en godkjent rase.

Q: Hvilke helsekrav gjelder for hunder som skal delta i prosjektet? A: NKK sekretariatet er i gang med å utarbeide de endelige kravene til deltakelse i krysningsprosjektet. For informasjon om de gjeldende helsekravene*, ta kontakt med NKK på avlsprogram@nkk.no

Q: Hvilke raser er godkjente som innkrysningsraser? A: Godkjente innkrysningsraser per 10.12.2024 inkluderer kleinspitz, miniature american shepherd, dansk svensk gårdshund, cocker spaniel, lhasa apso, og tibetansk spaniel.

Q: Hva er bakgrunnen for godkjenningen av innkrysningsraser? A: I starten av prosjektsamarbeidet mellom Norsk Cavalierklubb og NKK, ble oppdretterne forespurt om hvilke raser de ønsket inkludert i prosjektet. Prosjektgruppen vurderte grundig ca. 30 ulike raser basert på helsestatus, gemytt og eksteriør. Det ble benyttet data fra NKKs DogWeb, Agria og annen tilgjengelig informasjon. I tillegg ble de respektive raseklubbene forespurt om de ønsket at sine raser skulle kunne benyttes i prosjektet. Det ble igjen 6 raser. Prosjektet legger opp til at raser skal kunne inkluderes og fjernes fra prosjektet basert på vurderinger underveis.

Q: Jeg har et ønske om å benytte en annen innkrysningsrase enn det som er godkjent, kan jeg søke om å få denne godkjent? A: Ja. Send en henvendelse til avlsprogram@nkk.no med en begrunnelse for hvorfor rasen ønskes inkludert. NKK vil vurdere rasens egnethet basert på helsestatus og gemytt. Innkrysningsrasens klubb vil bli forespurt.

Q: Jeg ønsker å kjøpe en valp fra det svenske krysningsprosjektet for cavalier. Vil denne kunne registreres i NKK og kan den benyttes i det norske prosjektet? A: Det svenske krysningsprosjektet er også godkjent av The Kennel Club. Det svenske prosjektet er satt opp på en annen måte, men vi ser at det er positivt for krysningsprosjektet å inkludere de svenske hundene. Det vil si at hunden vil omregistreres til NKKs sideregister (ANO) og således kunne inngå i det norske innkrysningsprosjektet.

*For gjeldene krav til deltakelse i krysningsprosjektet, ta kontakt med avlsprogram@nkk.no