Bakgrunn/sammendrag

NKK er i en ekstraordinær situasjon etter Høyesterettsdommen fra 2023 som forbyr avl av rasen cavalier king charles spaniel. Utkast til forskrift fra Mattilsynet nevner rasen spesifikt med avlsforbud. Et vellykket krysningsprosjekt er viktig for NKK innenfor rammene av Høyesterettsdommen, dyrevelferdsloven og kommende hundeavlsforskrift.

Prosjektgruppen som ble oppnevnt i november 2023 har ikke lyktes i å enes om detaljene for prosjektet. Advokat Bjørgan fra Lund&Co har foretatt en juridisk vurdering av ansvarsforholdet til hovedstyret for avlsprogrammer og krysningsprosjekter. Den juridiske utredningen konkluderer med at styret har et særskilt ansvar for krysningsprosjektet, og det hviler en plikt på styret om å få prosjektet gjennomført i henhold til råd fra norske fagmiljøer, all den tid det foreligger en dom fra Norges Høyesterett som NKK sitt styre må rette seg etter. Etter dette anbefales styret å reetablere arbeidet med krysningsprosjektet gjennom NKK sitt sekretariat.

Enstemmig vedtak:

Hovedstyret ber generalsekretæren utforme endelig prosjektplan for krysningsprosjektet cavalier king charles spaniel. Tidligere prosjektorganisering med delegasjoner opphører ved dette vedtaket.